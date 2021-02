Martijn Wydaeghe, corijder Thierry Neuville: "Sneeuw verandert niet zoveel"

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe rijden dit weekend de Otepää Winter Rally in Estland. Daarmee bereiden ze zich voor op de WK-rally van Finland eind februari, waar er veel sneeuw onder de banden zal komen.

En sneeuw, dat was nu net een element waar Martijn Wydaeghe nog geen ervaring mee had. Ook de andere topper van The Hyundai Motorsport, Ott Tänak, doet mee in het zuiden van zijn Estland. Niet enkel de i20 World Rally-auto wordt getest, ook de bezaaide Pirelli-banden ondergaan deze week de proef.

"Voorlopig gaat het hier uitstekend", vertelt Wydaeghe aan Sporza. "De sneeuw ligt er geweldig bij, er zijn supermooie ritten en de temperaturen zitten ver onder het vriespunt."

De omstandigheden zijn dus min of meer vergelijkbaar met Finland. "De Finse rally heeft de voorbije dagen ook veel info over de rally doorgestuurd. We gaan die nu vergelijken met de nota’s die Neuville had van vorig jaar."

Hoe viel het rijden over sneeuw eigenlijk mee? "Goed, denk ik. Er verandert niet zo heel veel. De ritten in het noorden gaan heel snel, de lengte van de bochten is anders dan bijvoorbeeld in Monte-Carlo (waar Neuville/Wydaeghe derde werden, red)."

"We maken ook gebruik van de sneeuwbanken. Als de rijder de eerste keer naar zo’n sneeuwbank schuift, denk je dat je eraf gaat. Maar dat gebeurt dus niet, we gebruiken het als een hulpmiddel op sommige secties."

Neuville en Wydaghe werken dus hard aan hun samenwerking. Vorige week deden ze al testen in Finland. Hoe meer ze naast elkaar zitten, hoe beter het loopt. Vanavond is het de officiële shakedown. Dan weten we wat er echt in de Hyundai zit.