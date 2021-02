Lopez (39) in 75e opeenvolgende grandslamtoernooi: "2-0 goedmaken betekent heel wat"

"Ik werd iets meer dan een maand geleden vader, trainde niet veel en mijn voorbereiding hier was de quarantaine. Dus dat ik hier in de 3e ronde sta, is echt wel bijzonder voor mij. Daarom ben ik zo blij." (lees voort onder tweet)

Lopez knokte zich nog uit die benarde situatie: "Hij had wellicht niet meer verwacht dat een 39-jarige oude man nog in staat was om 2 sets goed te maken", glimlachte een zichtbaar uitgeputte Lopez.

20 jaar later doet Lopez nog altijd mee. En niet zomaar als meeloper. Hij deed vandaag iets dat je niet verwacht van een bijna 40'er. Op een hete, vochte dag in Melbourne keek de nummer 65 van de wereld aan tegen een 5-7, 3-6-achterstand tegen de 25-jarige Italiaan Lorenzo Sonego (ATP-35).

Lopez, die in 1997 zijn profdebuut maakte, vierde zijn grootste successen op het gras met 3 kwartfinales in Wimbledon en 4 titels in Eastbourne en Queen's. Zijn 1e grandslamwedstrijd speelde hij op Roland Garros 2001. "Ik werd ingemaakt door Carlos Moya, mijn toenmalige idool."

75 grandslamtoernooien op een rij voor kersverse vader

Wat Lopez' prestatie nog meer in de verf zet, is dat hij in Melbourne bezig is aan zijn 75e grandslamtoernooi op een rij. Sinds Roland Garros 2002 miste de linkshandige Spanjaard geen enkel van de 4 grootste toernooien van het jaar.

Dat is een absoluut record bij de mannen. Ter vergelijking: Roger Federer haalde 65 opeenvolgende grandslamevents voor hij moest afzeggen voor Roland Garros 2016 met een blessure. De Italiaan Andreas Seppi is met 62 stuks de actieve tennisser die het dichtst in de buurt komt. Bij de vrouwen is dat Alizé Cornet met 56.

Toch zag het er even naar uit dat de reeks van Lopez zou stoppen. Nadat een maand geleden zijn eerste zoon Dario was geboren, twijfelde hij of hij zijn vrouw alleen zou laten.

"Ik wist niet of het mogelijk was om naar hier te komen", gaf hij toe. "Tot de laatste minuut was ik in dubio: komen of thuis blijven." Maar de trip was het waard, zeker na deze onwaarschijnlijke comeback tegen Sonego, misschien wel de meest memorabele 5-setter in zijn loopbaan, gaf hij aan.

"Dat ik nu nog matchen kan winnen op een grandslamtoernooi is heel speciaal voor mij. En als het gebeurt op de manier zoals vandaag, nog meer."