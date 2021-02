Kim Meylemans werd 13e in de 1e run in 59"12, in de 2e run verbeterde ze haar chrono met 58"97, goed voor de 9e tijd.

Met 1'58"09 volgt ze op 1"35 van nummer 1 Jacqueline Loelling. Vrijdag staan er nog 2 runs op het programma in Duitsland.