Kim Meylemans eindigt 9e op WK skeleton in Altenberg

Na de 1e dag op vrijdag was Meylemans 11e met een 13e tijd (59"12) en een 9e tijd (58"97). Vandaag volgden de laatste 2 runs: ze deed 2 keer beter dan gisteren met 2 keer de 10e tijd: 58"75 en 58"81.

Heel wat deelnemers hadden vandaag last van de extreem koude temperaturen in Altenberg en niet aangepast materiaal. Zo eindigden Kimberley Bos, de 3e in de Wereldbeker, en WB-winnaar Janine Flock achter onze landgenote.

Opgeteld heeft de 24-jarige Meylemans een eindtijd van 3'55"65. De titel was voor de Duitse Tina Hermann met 3'52"97. Ze duwde haar landgenote Jacqueline Lölling op dag 2 weg van de 1e plaats. Lölling, de wereldkampioene van 2017, finishte op 0"11. De Russin Elena Nikitina pakte op 1"68 het brons.



Voor Hermann is het de 3e wereldtitel op een rij, de 4e in totaal. Er namen 24 vrouwen deel aan het WK. Morgen neemt Meylemans samen met Colin Freeling deel aan het gemengde WK.



Vorig jaar eindigde Meylemans ook op de 9e plaats op het WK in Altenberg. Een 5e plaats op het WK van 2017 in Königssee is Meylemans' beste WK-resultaat tot nu toe.

Op de Olympische Spelen in 2018 in Pyeonchang stuurde Meylemans haar slee naar de 14e stek. Ze werd 8e op het voorbije EK in het Duitse Winterberg.

Met 1'58"09 volgt ze op 1"35 van nummer 1 Jacqueline Loelling. Vrijdag staan er nog 2 runs op het programma in Duitsland.