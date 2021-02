In het spoor van Victor Campenaerts: paincave, lopen, ijsbad en 5 covidtests

Bekijk de reportage in Het Journaal:

Nieuwe tijdrithouding

Zondag eerste koersdag in Spanje, goed voor 5 coronatesten

Na twee jaar voorbereiding in Namibië is Gavere, waar hij sinds kort woont, heel anders. Het bevalt de tijdrijder van Qhubeka-Assos.

"Wielrenners denken nog vaak volgens de oude stempel"

De Omloop past in zijn nieuwe plannen. Campenaerts wou de beste tijdrijder ter wereld worden, maar hij vreest dat hij niet kan wedijveren met Filippo Ganna, Wout van Aert en Remco Evenepoel. “Daarvoor is mijn motor iets te beperkt.”

Het niveau stijgt snel in het tijdrijden. “Vorig jaar brak ik het tijdritrecord van Fabian Cancellara in Tirreno-Adriatico, maar Ganna reed over hetzelfde traject nog eens twee seconden per kilometer sneller. Moet je dan blij zijn of ontgoocheld?”

Daarom kiest hij ervoor om zijn perspectieven te verbreden. Campenaerts vermoedt dat het niveau hoog zal liggen in de Omloop.

“Dat zag je al vorig jaar na de lockdown. Iedereen had gepiekt naar de wedstrijden in augustus en dat zorgde voor vuurwerk."

"Meer gericht pieken en minder koersdagen kan het niveau verhogen. In atletiek, zwemmen en triatlon werken ze al langer zo."

"Wielrenners denken nog vaak volgens de oude stempel, hoewel Ineos al bewezen heeft dat het ook anders kan.”