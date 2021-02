Het peloton bijt weer van zich af na aankomst in Ronde van de Provence

Bekijk de finish:

"Een valstrik"

De eerste etappe in de Tour de la Provence eindigde in een groepssprint en het is een klein wonder dat er geen (?) valpartijen of schermutselingen waren.

Door het veiligheidsthema - actueler dan ooit na enkele nieuwe richtlijnen van de UCI - wordt alles met een vergrootglas bekeken, maar dat hulpmiddel was niet nodig om vast te stellen dat de finale van de eerste rit bijzonder gevaarlijk was.

Het peloton moest enkele ongemarkeerde verkeerseilandjes ontwijken in volle sprintvoorbereiding.

"We moeten ons zorgen maken over wat er echt toe doet", schreef de Spanjaard Carlos Barbero (Qhubeka-Assos) op Twitter. "Als je dit meemaakt in een slotkilometer met zo'n hoge hartslag, dan is dat een valstrik."