Bizarre beelden: spelers moeten ziekenwagen van het veld duwen in Portugese topper

Op het uur liep Braga-verdediger David Carmo een horrorblessure aan zijn enkel op. De blessure was zo ernstig dat de 21-jarige Portugees met een ambulance moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Tot overmaat van ramp liet het voertuig het even afweten door startproblemen en dus moesten de spelers de ziekenwagen eigenhandig van het veld duwen.

De bekerclash tussen de nummer 2 en 3 uit de Portugese eerste klasse eindigde op 1-1 nadat Braga in de 12e minuut van de extra tijd de gelijkmaker had gescoord. De terugwedstrijd vindt plaats op 3 maart.

Nog meer opvallend: 4 dagen geleden speelden de 2 toppers tegen elkaar in de competitie en ook toen kon Braga pas in de absolute slotfase gelijkmaken, het werd 2-2. In beide matchen zagen we ook telkens tweemaal een rood karton de lucht in gaan.