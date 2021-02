Bart Swings voor de massastart: "In Peking wil ik de perfecte race neerzetten"

"De favorieten zijn duidelijk met de Nederlanders Stroetinga en Bergsma. Zij vormen een sterk duo en het is aan mij om de wedstrijd naar mijn hand te zetten."

De massastart is de speeltuin van Bart Swings, goed voor zilver op de Winterspelen van 2018 op dat nummer. "Maar het is altijd een onvoorspelbare wedstrijd", blikt hij vooruit.

"Ja, ik heb de jongste dagen nagedacht over een plan. Ik zal vooral tevreden zijn als ik dat kan uitwerken."

"Dat heb ik in de vorige WB niet gedaan en toen won hij. Ik moet op het gepaste moment wel of niet reageren en moet het peloton goed lezen."

Onze landgenoot moet vooral hopen dat hij geen sneetje kaas wordt tussen de Nederlandse sandwich. "Dat is meestal hun tactiek. Bergsma valt aan en dan is het aan mij om het gat te dichten."

Zweed Van der Poel zet de Nederlanders een neus op WK, Bart Swings is 8e

"Als het altijd misloopt op een WK en wél lukt op de Spelen, dan ben ik ook tevreden"

Bart Swings heeft de voorbije jaren al links en rechts gesprokkeld op verschillende evenementen, maar op het WK afstanden zat er nog nooit een medaille in.

"Ik wil die blinde vlek uitwissen, maar als het altijd misloopt op een WK en als het wel lukt op de Spelen, dan ben ik ook tevreden."

Maar eerst volgt dus nog die atypische bubbelverjaardag. "Het mag snel zaterdag zijn."

"Die 3 is wel een beetje confronterend. Het is relatief oud voor een sporter, maar ik voel me nog heel jong", besluit de kersverse dertiger.