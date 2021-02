"Tokio 2020-voorzitter Mori zal opstappen om controverse te stoppen"

Vorige week op een online meeting met de directie van het Japanse Olympische Comité liet Mori zich ontvallen dat "vrouwen te veel praten; vergaderingen met vrouwen langer duren, omdat ze het moeilijk vinden om af te ronden en als 1 vrouw de hand opsteekt, de andere om de tafel zich verplicht voelen dat ook te doen, omdat ze competitief zijn".

Er steeg meteen een storm van protest op in de Japanse maatschappij, van de politiek, maar ook bij de man/vrouw in de straat en op sociale media. Mori besefte dat hij in de fout was gegaan en verontschuldigde zich een dag later, erkennend dat zijn uitspraken "ongepast waren en ingingen tegen de Olympische geest".

Ontslag wilde hij evenwel niet nemen, omdat hij al 7 jaar hard en toegewijd werkte om van de Spelen en succes te maken. Met zijn excuses sloot het Internationaal Olympisch Comité (IOC) eind vorige week de zaak.

Maar daarmee was de kous niet af in Japan. De protesten bleven duren, de controverse bleef als een donkere wolk boven Mori en de Spelen hangen. En daar wil Mori nu een einde aan maken, aldus de 2 bronnen. (lees voort)