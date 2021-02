Utah Jazz blijft sterkste team in de NBA na zege tegen Boston Celtics

Utah miste tegen Boston spelverdeler Mike Conley, maar dat bleek geen probleem voor de thuisploeg. Donovan Mitchell blonk uit met 36 punten en 9 assists en kreeg veel steun van zijn maatjes Joe Ingles (24 punten), Rudy Gobert (18 punten en 12 rebounds) en Bojan Bogdanovic (16 punten).

Met 20 zeges en 5 nederlagen kan Utah momenteel het beste rapport voorleggen in de NBA. De Jazz wonnen 16 van hun laatste 17 matchen en tellen één verliesmatch minder dan de nummer 2, de LA Lakers van LeBron James.

Voor Utah is het een evenaring van de beste seizoensstart uit de clubgeschiedenis. Ook in 1996-1997 won het team 20 van zijn eerste 25 wedstrijden. Onder leiding van clubiconen John Stockton en Karl Malone haalde Utah dat seizoen ook de NBA-finale.

In de Eastern Conference was er afgelopen nacht een verrassende zege van de Detroit Pistons tegen de Brooklyn Nets. Zonder Kevin Durant verloren de Nets met 122-111 bij de Pistons, dit seizoen de zwakste ploeg in de NBA.