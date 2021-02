UCI-regels stuiten op onbegrip in peloton: "Het stopt niet bij het verbieden van een positie"

Op Twitter regende het klachten van de renners. "Dit is absurd. Wat is de bedoeling van de UCI", vroeg routinier Iljo Keisse (38) zich luidop af.

Twee puntjes zorgen voor veel ophef bij de coureurs. De UCI verbiedt een aerodynamische positie in de afdaling - het gaan zitten op de bovenbuis - en ook de voorarmen losjes op het stuur neerplanten is voortaan verboden.

Vorige week werd een reeks maatregelen vrijgegeven, maar vele renners hebben zich de voorbije dagen toch wel in hun koffie verslikt toen ze de aanpassingen onder ogen kregen.

De Internationale Wielerunie UCI wil, zoals het peloton al een poos vraagt, inzetten op veiligheid in de koers.

Iljo Keisse over nieuwe regels: "Absurd, wat is de bedoeling van de UCI?"

"Voorbeeldfunctie? Voor de jeugd en de wielertoeristen"

"Ik volg de UCI in de beslissing over de daalpositie en mijn standpunt heeft toch wat commotie losgeweekt", vertelt huisanalist José De Cauwer over de UCI-regels.

"Bij de aanpassing over de polsen op het stuur heb ik toch mijn bedenkingen. Dat doe je bijvoorbeeld als je op kop van het peloton rijdt in de jacht op vluchters met een snelheid van 45 km/u."

"Met die houding zit je een stuk lager op je fiets, ben je kleiner en ben je aerodynamischer. Op dat vlak volg ik de renners. Met die positie breng je weinig renners in gevaar."