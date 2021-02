Organisatie IFAM: "Berings overtreft zichzelf altijd, uitkijken naar Cheetahs"

Veel niet-elitesporters werden geweigerd: "Een moeilijke oefening"

"Maar we wilden de IFAM toch laten plaatsvinden om de beste Belgen een kans te geven."

"Dat was geen sinecure", zegt organisator Kim Barbé. "Er mag geen publiek binnen, geen drank en catering en we mogen geen nationaal programma aanbieden. Al onze inkomsten smolten als sneeuw voor de zon."

De atletiekmeetings zijn schaars in coronatijden. Maar de IFAM indoor slaagde er toch in om overeind te blijven op de kalender.

Veel atleten keken uit naar deze unieke kans om hun sport in competitie uit te oefenen. Maar in deze tijden mogen we enkel een event organiseren voor een bepaalde groep elitesporters.

Barbé kreeg veel telefoontjes van geweigerde atleten. "Er heerst heel veel onbegrip. Veel atleten keken uit naar deze unieke kans om hun sport in competitie uit te oefenen. Maar in deze tijden mogen we enkel een event organiseren voor een bepaalde groep elitesporters."

"Wanneer maak je kans op deelname aan de Olympische Spelen, het EK of het WK? Het was een heel moeilijke oefening. Maar hoe goed je ook bent, als je niet op de elitelijst staat, mag je niet deelnamen aan de IFAM."

Door de coronamaatregelen mogen enkel elitesporters deelnemen. "Daardoor hebben we helaas heel wat atleten (die geen elite zijn) moeten weigeren. Vervelend, want we hebben liever een mooi gevuld programma."

"Vanderelst wil haar Belgisch record aanscherpen"

Naar welke nummers kijkt de organisator zelf uit? "De 400 meter bij de vrouwen wordt heel interessant."

"Heel wat leden van de Belgian Cheetahs zullen in actie komen op de baanronde. De aflossingsploeg is gekwalificeerd voor de Spelen en het wordt drummen voor een plekje in dat team", vertelt Barbé.

"De 60 meter horden wordt ook een hoogtepunt met Eline Berings, de ambassadeur van onze meeting. Elk jaar opnieuw overtreft zij zichzelf op de IFAM. Eline realiseert hier altijd haar toptijd. Ze komt uit tegen Anne Zagré en een aantal sterke buitenlandse atletes."

Barbé kijkt ook uit naar de 1.500 meter. "Met de nieuwe Belgische recordhoudster Elise Vanderelst. Ze zal opnieuw een recordpoging ondernemen."

"Om zo hoog mogelijk te staan in de wereldranglijst moet je 5 goede prestaties leveren. Vanderelst is in vorm en wil deze kans niet laten glippen."

Ook Dylan Borlée komt zaterdag in actie. "Het is uitkijken waar hij staat, net zoals de vele andere atleten die lang niet in competitie zijn gekomen."