Op naar een weekend schaatsplezier? Houd deze tips in het achterhoofd

Elfstedenkoorts zoals bij onze noorderburen is er in ons landje niet, maar bij schaatsliefhebbers kriebelt het wel. Kunnen de schaatsen de komende dagen nog uit de kast gehaald worden om van het natuurijs te proeven? Frank Fiers, ex-schaatser en inlinebondscoach Nederland, vermoedt van wel en geeft alvast enkele tips mee.

Frank Fiers valt met de deur in huis. "Veiligheid is het allerbelangrijkste op natuurijs", is zijn duidelijke stelling. "IJspret is fantastisch, maar als je door het ijs zakt, is het feestje snel voorbij." "Ga dan ook nooit alleen op natuurijs. Volgens de huidige coronamaatregelen mag het met z'n vieren, denk ik. Doe dat zeker op de eerste dag, want dan heerst er nog wat onzekerheid over de veiligheid van het ijs." "Schaats in je groepje ook niet naast elkaar, maar achter elkaar met een tiental meter tussen. Mocht er een zwakke plek opduiken, dan kan de rest nog reageren."

De wind en de sneeuwval van de voorbije dagen zijn complexe factoren. Frank Fiers

Hoe weten we dat de ijskwaliteit goed genoeg is? "Gemeentes schakelen een ijsmeester in. Ga nooit in tegen hun advies!" "We hebben de voorbije dagen ook te maken gehad met complexe omstandigheden door de sneeuw en stevige wind. Die zijn nefast voor de vorming van natuurijs." "Wind zorgt voor wakken, die je meestal herkent aan een ander kleurtje. En sneeuw heeft een isolerende factor. Het hangt mee af van de locatie." "De standaardregel is: bij 20 graden vorst kun je schaatsen. Bijvoorbeeld: 4 dagen -5 graden of 3 dagen -7 graden. Dat is een basisregel, maar dat is voor mij te kort door de bocht, zeker met de sneeuw en wind." "Kies bovendien voor ondiepe plassen en vijvers. Doe het niet in open water, waar je toch nog stroming hebt. Ga voor een ingesloten omgeving."

"Je ziet de wereld van een andere kant"

Als de kwaliteitscontrole positief is, kunnen we plezier beleven op het natuurijs. Hoe kunnen we die pret optimaliseren? Frank Fiers: "Je voelt je op natuurijs één met de natuur. Doe het in stilte en geniet van het krakende ijs." "Je zuigt en snuift de natuur op. Zorg ook dat je goed gekleed bent met extra laagjes. Dat bevordert de schaatsbeleving." "Ja, die zal anders zijn dan in een schaatshal. Natuurijs is harder en glijdt beter, kunstijs remt enorm af. En het ijs in de natuur zingt. Je voelt de verbondenheid." "Je komt bovendien op plekken waar je anders niet geraakt. Je ziet de wereld van een andere kant zoals je ook op een boot zou beleven."

De eerste schaatsers op de Putse Moer in de Kalmthoutse Heide.

"Maandag zal het al te laat zijn"