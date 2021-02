Oostende klimt op leiderstroon na vlotte zege tegen Kangoeroes Mechelen

Oostende en Mechelen hadden op tweede kerstdag een afspraak. Maar door 3 coronabesmettingen bij Oostende ging het duel toen niet door.

Vandaag, anderhalve maand later, sloeg Oostende in het 1e quarter al een mooi gat (23-14). Mechelen bood wat tegengas in het 2e quarter, na de rust freewheelde de kustploeg naar een 85-63-zege.

Zo onttroont Oostende Bergen op kop van het klassement. Oostende heeft wel 1 duel meer gespeeld.

Op 21 maart krijgt Mechelen een uitgelezen kans op revanche, want dan kijkt het in de bekerfinale Oostende opnieuw in de ogen.