Kompany: "Ben er niks mee om te zeuren over financiële situatie van de club"

Uit de jaarrekening van Anderlecht blijkt dat paars-wit het op financieel vlak nog altijd erg moeilijk heeft. "Maar mijn rol is duidelijk: ik ben de coach van Anderlecht. Daarom ben ik ook gestopt als speler en ben ik geen aandeelhouder geworden", zegt Vincent Kompany.

"Daarmee heb ik meteen ook geaccepteerd om op geen enkel moment te klagen over de financiële situatie van de club. Ik ken de context. Zelf ben ik volledig verantwoordelijk voor de prestaties op het veld, of we nu veel geld hebben of niet."

"Ik hoop dat we met de staf, de scouting en iedereen die achter de schermen betrokken is, kunnen bewijzen dat we er in de huidige omstandigheden het maximum uithalen."

"Hopelijk zal er op een bepaald moment iets doorslaggevends gebeuren voor de toekomst van de club, maar daarmee ben ik niet bezig. Ik ben tevreden met wat ik vandaag in handen heb. Mijn spelers kunnen nog veel progressie maken."

"Of ik een eeuwige optimist ben? Een eeuwige optimist is altijd heel goed op de hoogte van de realiteit en droomt niet van iets wat onhaalbaar is, maar probeert op alle mogelijke manieren iets te veranderen aan de huidige situatie, zonder dan noodzakelijk de middelen voor te hebben."

"Ik ben er niks mee als ik hier zit te zeuren. Het is mijn doel om oplossingen te vinden, binnen het bekende kader."