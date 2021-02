Instagram zal strenger optreden tegen accounts met racistische motieven

Bekende voetballers, onder wie Anthony Martial, Marcus Rashford en Axel Tuanzebe van Manchester United en Reece James van Chelsea, zijn de afgelopen weken doelwit geweest van racisme op sociale media.

"Wij zijn geschokt door het gif wat over de voetballers wordt uitgestort. We gaan deze accounts die de regels overtreden niet alleen blokkeren, maar ze helemaal verwijderen", klinkt het nu bij Facebook en Instagram.

De Engelse voetbalbond FA riep deze week naar aanleiding van het racisme op socialemediaplatformen de regering op om sneller en harder op te treden.

Vorige maand omschreef de Britse prins William, erevoorzitter van de voetbalbond, racistische uitlatingen tegen voetballers als "verachtelijk".

De Premier League lanceerde dinsdag een actieplan tegen racisme. Het plan is een vervolg op eerdere stappen die zijn genomen om gelijkheid, diversiteit en inclusie in de hoogste Engelse voetbalklasse te bevorderen. Ook staan er acties in om raciale vooroordelen uit te bannen.