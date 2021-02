Franse profliga vraagt regering om hulp: "Al meer dan 1 miljard euro schulden"

De LFP, de vereniging van Franse profvoetbalclubs, vroeg vandaag een urgentiemeeting met de overheid. "De dag van vandaag lopen de verliezen al op tot meer dan 1 miljard euro", luidt het in een statement.

De oproep komt er, ondanks het feit dat de LFP een nieuwe deal sloot met omroep Canal Plus om de resterende matchen van het seizoen in de Ligue 1 en Ligue 2 uit te zenden. De overeenkomst met Canal Plus kwam er, nadat de deal met de Spaanse omroep Mediapro uiteenspatte.

De totale omzet is nu 759 miljoen euro in plaats van de 1,3 miljard euro die eerst gebudgetteerd was door de Franse clubs in het boekjaar 2020-21, aldus de LFP.

De liga benadrukt dat het verlies van tv-inkomsten gecombineerd met het feit dat er geen fans naar het stadion mogen komen door corona, de financiële gezondheid van de clubs nog zal verslechteren.

De Franse overheid voorzag al 100 miljoen euro voor de profclubs in deze barre tijden, maar dat is niet genoeg om de crisis te overleven, zegt de LFP. Het wil een vergadering met de ministeries van Sport en Financiën.

De deal met Mediapro had 4 miljard euro moeten opleveren over 4 jaar voor de Ligue 1 en 2, maar na amper 4 maanden bleken er al onoverkomelijke problemen. Mediapro kon niet betalen en koos ervoor om met een betaling van 100 miljoen euro zijn rechten af te staan.