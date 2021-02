Errani gunt gehavende Venus maar 1 game, Minnen-killer Kvitova ook naar huis

Gehavende en geblesseerde Venus weigert op te geven tegen Errani

Errani stond erbij, keek ernaar en won met 6-1, 6-0 tegen een tegenstander die duidelijk erg veel last had. Het publiek gunde een strompelende Venus bij het afscheid een warm applaus. Errani bekampt nu Hsieh Su-Wei (WTA-71) uit Taiwan.

In de vorige ronde stuurde Venus Williams Kirsten Flipkens terug naar afzender, maar de 40-jarige Amerikaanse botste in de 2e ronde op de Italiaanse Sara Errani (WTA-134 en uit kwalificaties) én fysiek leed.

Efficiënte Cirstea profiteert van fouten van Kvitova

Met Petra Kvitova zagen we na 2 wedstrijden nog een killer van de Belgen verdwijnen. De Tsjechische nummer 8 van de wereld nam in ronde 1 de maat van een moedige Greet Minnen, maar boog het hoofd tegen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA-68).

De 2-voudige Wimbledonkampioene, die 2 jaar geleden nog de finale speelde in Melbourne, kampte met een te hoge foutenlast, Cirstea was heel efficiënt in de 1e set, vergat snel een slechte 2e set en stond er weer helemaal in set 3. De partij duurde meer dan 2 uur.

Cirstea kon het niet geloven: "Ik was een van de weinigen die 14 dagen harde quarantaine te verduren had. Het is eigenlijk tamelijk indrukwekkend om na 14 dagen zonder tennis nu zo te presteren. Dat had ik helemaal niet verwacht." Ze treft nu met Marketa Vondrousova een andere Tsjechische.