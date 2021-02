De Nacht van Vlaanderen: het buitengewone verhaal van Jean-Paul Praet

In het rijtje wereldrecordhouders – Bolt, El Guerrouj, Bekele, Komen, Gebrselassie – hoort ook een Belg. U kent hem niet? De Nacht van Vlaanderen stelt u voor aan Jean-Paul Praet.

Niemand op deze planeet liep ooit sneller over 100 kilometer. Praet, 65 jaar jong, uit Denderleeuw, deed het in 1986 aan een duizelingwekkend gemiddelde van 16,5 km/u, op West-Vlaamse wegen, tijdens nachtelijke uren én met duizenden mensen aan de kant van de weg.

In een eenmalige documentairefilm brengt Ruben Van Gucht het nooit eerder vertelde verhaal van ultraloper Jean-Paul Praet, de man die tijdens de Nacht van Vlaanderen in 1986 een wereldprestatie neerzette en daarmee nog steeds bovenaan de tabel staat. Of tenminste, zou moeten staan.



Nu, 35 jaar later, staat het wereldrecord op naam van de Japanner Kazami. 6u09’14”, zes minuten trager dan de onmogelijk geachte 6u03’51” van Praet uit 1986.

In De Nacht van Vlaanderen gaat Sporza op zoek naar eerherstel, naar de ware toedracht van wat er die nacht gebeurd is, hoe het fout is gelopen nadien. Maar dit verhaal gaat niet alleen over de sportman.

De Nacht van Vlaanderen gaat ook over de bijzondere mens die hij is, over het onbegrijpelijke karakter van oneindig ver lopen, het waarom, het nut en het plezier ervan.