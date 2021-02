Vanderelst snelt naar Belgisch record, in Liévin sneuvelt ook wereldrecord

Vanderelst plaatst zich voor EK, sterke Crestan op 800m

Van de 7 aanwezige Belgen in Liévin hadden er 4 hun zinnen gezet op een ticket voor het EK atletiek in Torun (Polen).

Eline Berings moest op de 60 meter horden een chrono neerzetten van 8"10. In de reeksen bleef ze steken op 8"16. Anne Zagré (die al geplaatst is) stootte met 8"08 door naar de finale, waarin ze de rij sloot met 8"22. Bij de mannen snelde Michael Obasuyi 2 keer naar 7"67.

Wie vanavond ook jacht maakte op een ticket, was Renée Eykens. Op de 800 meter dook ze in laatste positie de slotronde in. Uiteindelijk zoefde onze landgenote nog 2 atletes voorbij, maar met 2'06"20 bleef Eykens bijna 3 seconden boven de EK-limiet. Ook verspringer Daniel Segers (7m05) mag nog geen vlucht boeken naar Torun.

Wel succesvol was Elise Vanderelst. Voor vandaag was haar PR op de 1.500 meter 4'10"33. Daar deed ze in Liévin liefst 4"62 van af. Vanderelsts kanontijd van 4'05"71 leverde haar niet enkel een dik persoonlijk record op, maar ook een Belgisch record en een EK-ticket. Het vorige record stond op naam van Lindsey De Grande (4'09"18).

Man in vorm Eliott Crestan maakte dan weer furore op een sterk bezette 800 meter. De kersverse Belgische recordhouder deelde zijn race uitstekend in en plaatste zich aan de streep als 3e (met 1'46"93). Een halve seconde boven het Belgische record dat hij vorig weekend liep.

In Liévin moest Crestan vanavond enkel de Brit Elliot Gilles en de Keniaan Cornelius Tuwei voor zich dulden. Toppers zoals Bosse, Tuka en Kipruto bleven allemaal achter onze landgenoot, die al geplaatst is voor het EK.