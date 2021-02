Tour de la Provence: debutant De Plus, wereldkampioen Alaphilippe en vleugje Ventoux

De aftelklok naar het Vlaamse openingsweekend is nu echt ingedrukt, maar de wegen naar de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne wijken in dit wielerjaar af van de gebruikelijke route. De volgende - en voor veel renners meteen de eerste en laatste - tussenstop voor het openingsweekend maken we vanaf vandaag in de Provence. Lees hier de vooruitblik naar de Tour de la Provence.

1) Het parcours: zwaartepunt in zaterdagrit naar Chalet Reynard

Voor elk wat wils, zo zou je deze vierdaagse Franse rittenkoers kunnen samenvatten. Sprinters, punchers en klimmers: ze komen allemaal aan hun trekken. Het traject van de eerste etappe is golvend met vooral in het eerste luik enkele klimmetjes. De finale van de eerste dag moet de teams van de snelle mannen dan weer uitnodigen om het pak te controleren. Op dag twee zullen de sprinters op hun honger blijven zitten. Het reliëf van de etappe is weer niet onoverkomelijk, maar de finish ligt na een nijdige kuitenbijter. De mannen met punch zullen hier dus het hoge woord voeren. Dat zullen zij vermoedelijk op dag drie al iets minder doen. In de koninginnenrit temt het peloton de Mont Ventoux, al finishen we "al" op een hoogte van 1.431 meter in het skistation Chalet Reynard. Daar won Thomas De Gendt in de Tour van 2016 de ingekorte Ventoux-etappe. Vanuit de voet in Bedoin staan we voor een beklimming van net geen 15 kilometer met een gemiddelde van 7,6 procent. Het klassement zal na zaterdag normaal in een definitieve plooi liggen. In Salon-de-Provence sluiten we zondag normaal dan ook af met een groepsspurt.

RETRO: Thomas De Gendt wint in 2016 de ingekorte Tour-rit naar Chalet Reynard

Krijgen we sneeuw op de flanken van de Ventoux? Dit zijn beelden van skistation Mont Serein op 1.383 meter (aan de andere kant van de bergtop)

2) Het deelnemersveld: upgrade dankzij afgelaste koersen

De Tour de la Provence zag in 2016 het levenslicht en is dus nog een piepkuiken op de koerskalender. Vorig jaar kreeg de Franse rittenkoers al wat extra kleur dankzij de eindzege van Nairo Quintana. De Colombiaan begon als een raket aan het seizoen en overvleugelde Jan en alleman op Chalet Reynard. Quintana zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst. De Colombiaan herstelt nog van zijn knieblessure en mikt op een rentree eind volgende week in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Maar er staat meer dan genoeg schoon volk op de deelnemerslijst, met dank ook aan alle uitgestelde voorbereidingskoersen door de coronacrisis. Zo stuurt Astana met Aleksandr Vlasov en Aleksej Loetsenko de nummers 2 en 3 van vorig jaar naar Zuid-Frankrijk, Deceuninck-Quick Step trekt zijn seizoen op gang met wereldkampioen Julian Alaphilippe, Ineos rekent net als in Bessèges weer op Egan Bernal en Enric Mas is de spits van Movistar.

Belangrijkste deelnemers: AG2R Lilian Calmejane, Ben O'Connor Astana-Premier Tech Aleksej Loetsenko, Aleksandr Vlasov, Ion en Gorka Izagirre Bahrein-Victorious Jack Haig, Wout Poels en Dylan Teuns Bora-Hansgrohe Felix Grossschartner en Patrick Konrad Cofids Jesus Herrada Deceuninck-Quick Step Julian Alaphilippe, Yves Lampaert, Zdenek Stybar Groupama-FDJ Arnaud Démare Ineos-Grenadiers Egan Bernal, Laurens De Plus, Gianni Moscon, Ivan Sosa Lotto-Soudal Tim Wellens, Philippe Gilbert, John Degenkolb Movistar Enric Mas Team DSM Andreas Leknessund, Ilan Van Wilder Qhubeka Assos Fabio Aru Trek-Segafredo Giulio Ciccone, Bauke Mollema UAE Alexander Kristoff, Matteo Trentin Arkéa-Samsic Nacer Bouhanni, Warren Barguil B&B Hotels Bryan Coquard

3) De Belgen: Wellens in de winning mood en debuut van De Plus

14 Belgen zullen van donderdag tot en met zondag een rugnummer opspelden. Lotto-Soudal is hofleverancier. Tim Wellens zette zondag de Ster van Bessèges op zijn palmares en kan in alle rust toeleven naar de Omloop van 27 februari. Philippe Gilbert is ook al toe aan zijn tweede rittenkoers van het seizoen. Voor Laurens De Plus wordt het donderdag dan weer zijn eerste schooldag in het klasje van Ineos. De klimmer lijkt op papier te moeten knechten voor kopmannen Egan Bernal, Eddie Dunbar (vorig jaar 6e) en Ivan Sosa, maar misschien stijgt de luitenant wel boven zichzelf uit en mag hij zijn eigen kans gaan op weg naar Chalet Reynard? Op de flanken van de Ventoux is het ook uitkijken naar wat jonkies Ilan Van Wilder en Mauri Vansevenant in petto hebben, de punchersaankomst zal Dylan Teuns dan weer aangekruist hebben en Yves Lampaert werd op de valreep nog toegevoegd aan de deelnemerslijst om niet zonder competitie aan de start van de Omloop te staan.

De Belgen in de Tour de la Provence: Bahrein-Victorious Dylan Teuns Cofidis Piet Allegaert Deceuninck-Quick Step Yves Lampaert en Mauri Vansevenant Ineos-Grenadiers Laurens De Plus Lotto-Soudal Tim Wellens, Philippe Gilbert, Florian Vermeersch en Frederik Frison Team DSM Ilan Van Wilder Qhubeka-Assos Sander Armée B&B Hotels Jens Debusschere Roubaix Lille Métropole Emiel Vermeulen en Mathias De Witte

4) Een van de schaarse afspraken voor het openingsweekend

De ploegen hebben de voorbije weken grondig geschud met hun selectie voor de vierdaagse in de Provence. Aangezien onder meer de Ronde van de Algarve en de Ruta del Sol geschrapt zijn, is deze Ronde van de Provence een van de weinige kansen om voor het openingsweekend toch al eens de geur van het peloton op te snuiven. Voor Deceuninck-Quick Step is het zelfs de officiële start van het seizoen, want zij waren er vorige week niet bij in de Ster van Bessèges. De ploegleiding gaf toe dat er voorrang gegeven werd aan de klassieke kern: Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Davide Ballerini en Zdenek Stybar werden naar Frankrijk overgeheveld. Zij worden er geflankeerd door Julian Alaphilippe. De Fransman heeft niet moeten sleutelen, want zijn aftrap was altijd gepland in de Provence. Maar wat zegt het lichaam van de wereldkampioen de komende dagen? Een maand geleden liet hij op de mediadag op stage verstaan dat zijn handblessure na zijn val in de Ronde van Vlaanderen nog niet volledig geheeld is. Het slotpukkeltje op vrijdag zal Alaphilippe en de wielerfans wellicht al veel leren of de regenboogtrui ook een grote kanshebber is in de Omloop van 27 februari.

5) Live te volgen bij sporza.be en in onze app