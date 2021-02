Peter Vandenbempt: "Vierdelig drama voor beursgenoteerd bedrijf als Ajax"

Peter Vandenbempt keerde in De Tribune terug op de donkere week van Ajax. "Dat is dan het grote Ajax, dat professioneel geleid wordt met ex-spelers in de staf en een prachtig stadion", zegt Vandenbempt. "Het kan daar ook mislopen."

Vandenbempt: "Haller is een heel pijnlijke uitschuiver"

Ajax haalde de voorbije week meerdere keren het nieuws, maar het was niet door sportieve prestaties. "Soms kan je een verschrikkelijke week hebben als voetbalclub, meestal is dat op het veld. Je lijdt dan enkele belangrijke nederlagen", vertelt Vandenbempt. "Voor bij Ajax speelde zich vorige week een vierledig drama af. (Recordaankoop) Sébastien Haller werd door Ajax voor redelijk veel geld gekocht en hij mocht ook meespelen in de knockoutfase van de Europa League." "Ze hadden hem op de lijst voor de Europa League waarschijnlijk wel aangevinkt, maar dan per ongeluk weer uitgevinkt. Dat gebeurt wel al eens. Dat is natuurlijk een heel pijnlijke uitschuiver, want Haller is Europees daardoor niet inzetbaar."

Het was het moment om doelman Onana te gelde te maken en dan staat hij plots 1 jaar aan de kant na een positieve dopingtest.

"Daarbovenop kwam nog iets dat veel erger is voor een beursgenoteerd bedrijf zoals Ajax: de positieve dopingtest van doelman André Onana." "Hij had een vochtafdrijvende pil genomen die voor zijn vrouw bedoeld was. De UEFA erkent wel dat er geen kwaad opzet in het spel was. Vandaar dat Onana maar 1 jaar schorsing heeft gekregen en niet de gebruikelijke 4 jaar." "Voor Ajax is dat wel een geweldige streep door de rekening, want Onana had nog een contract tot 2022. Het was eigenlijk het moment om Onana te gelde te maken. Zijn marktwaarde zou 30 à 40 miljoen euro zijn en dat zien ze nu gekelderd. Hoeveel zal men voor hem nog betalen na 1 jaar schorsing?"

Haller mag voor Ajax niet in de Europa League spelen.

"Jong talent wandelt straks zomaar transfervrij weg"

Er was niet enkel Haller en de positieve dopingtest van Onana. "Er zijn nog 2 zaken die minder in de media zijn gekomen." "Quincy Promes hadden ze voor 15 miljoen euro gekocht, maar die deed het niet echt goed bij Ajax. Ze hebben hem gestald bij Spartak in de hoop dat ze 9 miljoen zouden krijgen, terwijl zijn boekwaarde nog 10 miljoen euro is. Het verlies viel dus nog mee." "Maar er hangt hem een mogelijke celstraf boven het hoofd na een familietwist en een mes dat ergens in een knie is gestoken. Dus denken de Russen: "We zullen toch maar even nadenken."

"En dan is er nog een heel jong talent (Brian Brobbey), dat nog maar pas in de ploeg komt. Hij heeft al wat doelpunten gemaakt en zal straks zomaar transfervrij wegwandelen." "Alles bij elkaar was het voor een beursgenoteerd bedrijf als Ajax een heel donkere week." "Dat is dan het grote Ajax, dat professioneel geleid wordt met ex-spelers in de staf en een prachtig stadion. Het lichtend voorbeeld voor veel clubs in België. Het kan daar ook fout lopen."