Onze tenniscommentator Dirk Gerlo: "David Goffin moet hulp durven in te roepen"

Neen, van 2 op 7 word je niet meteen vrolijk, maar je hoeft ook niet in een kramp te schieten. Het is al eerder gebeurd op een grandslamtoernooi en het zal in de toekomst nog gebeuren.

In tennis bestaat nu eenmaal geen gelijkspel. Een uitslag waar onze spelers de voorbije dagen wel aanspraak op hadden gemaakt.