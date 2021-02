Nederlandse analisten onder de indruk van Noa Lang: "Waanzinnig goed"

Met twee doelpunten tegen Waasland-Beveren was Noa Lang dit weekend nog maar eens de uitblinker bij Club Brugge. "Zijn goals zijn echt goed", zegt Van der Gijp in de voetbaltalkshow Veronica Inside. "18 wedstrijden, 11 goals en 7 assists. Zijn rendement is geweldig."

"Ik vergelijk hem een heel klein beetje met James Rodriguez (van Everton). James heeft misschien iets meer snelheid, maar Lang is zeker niet langzaam. Hij is ook best wel snel."

"Ik hoor dan een discussie of Lang bij het Nederlandse elftal moet worden opgenomen. Waarom neem je dan Calvin Stengs (aanvaller van AZ, red) op in de selectie? Lang doet het waanzinnig goed. Neem hem erbij."