Meerkampster Noor Vidts in de voetsporen van Thiam en Hellebaut: "Nog ver van verwijderd"

Eerst studie afwerken

Na haar topprestatie in Frankrijk moesten we een weekje wachten om Noor Vidts te kunnen strikken voor een interview.

Studeren is voor Vidts belangrijk, ze laat haar studie hand in hand gaan met haar sport. En in die sport is ze ook "goed bezig".

"Ik had mijn prestatie twee weken geleden in In Aubière (Frankrijk) niet echt verwacht. Ik was naar daar getrokken om wedstrijdritme op te doen en daarna op het BK goed te scoren. Maar alles liep bijzonder vlot."

Normaal heeft Vidts met de behaalde 4.665 punten haar ticket beet voor het EK in het Poolse Torun begin maart. Het is nog een paar weekends afwachten op de resultaten van haar concurrentes, maar het ziet er momenteel goed uit.