Luc Bosmans: "Van de voetbalbond heb ik toen zelfs geen mail gekregen"

De woordvoerder van de voetbalbond laat weten dat het moeilijk na te gaan is of er ooit gezegd is dat Luc Bosmans een cadeau zou krijgen, vooral omdat het Referee Department tegenwoordig een volledig nieuwe bezetting heeft.

Een financiële vergoeding is reglementair niet mogelijk in een dergelijk geval. Niet in 2017 en ook vandaag niet.