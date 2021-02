Krasselwinter voor de CrossCup? "Het kan toch nog iets moois worden"

Dejaeghere (47) werd liefst 13 keer eindwinnares van de CrossCup. Op haar 19e liep ze als junior een eerste keer mee in het regelmatigheidscriterium.

Een wedstrijd die haar bijblijft is de eerste die ze won, en dat was uitgerekend voor eigen publiek in Roeselare.

“Ik mocht lopen tegen Anne-Marie Danneels, naar wie ik erg opkeek. Het moment dat ik haar voorbijging, dacht ik: “Dit kan toch niet kloppen?!”, want zij was echt de legende toen. Die eerste zege was voor mijn dus heel speciaal."