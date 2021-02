Goed nieuws voor Tour-renners: olympische atleten hoeven niet in quarantaine

Wie zich niet aan regels houdt, kan uitgesloten worden

Wie zich niet houdt aan de strikte gezondheidsregels riskeert uitgesloten te worden van de competitie. "Herhaalde of zware inbreuken kunnen leiden tot het intrekken van je accreditatie", waarschuwen de organisatoren.

De atleten zullen een mondmasker moeten dragen "op elk moment, behalve wanneer ze trainen, deelnemen aan een competitie, eten of slapen, of ze buiten zijn en 2 meter afstand kunnen houden van de anderen", staat in de gids.

De organisatie benadrukt in het 33 pagina's tellende document wel dat "de contacten met de anderen zoveel mogelijk moeten worden beperkt."

De renners die de Tour tot in Parijs meerijden, zullen dus de week erna ook kunnen aantreden op de Spelen. Dat is goed nieuws voor onder meer Greg Van Avermaet, Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Maar die maatregel heeft het "Playbook voor atleten" niet gehaald. Er wordt nergens melding gemaakt van een verplichte quarantaine van 2 weken bij aankomst in Japan.

Anderhalve maand geleden leek een combinatie Tour-Spelen onmogelijk, omdat het organisatiecomité in Tokio alle atleten een quarantaineperiode van 2 weken wou opleggen.

Om de 4 dagen een coronatest

De atleten zullen minstens om de 4 dagen een coronatest moeten ondergaan en als ze positief zijn, mogen ze niet deelnemen aan hun competitie.



Hun verblijf in Japan wordt beperkt in de tijd "om het risico op infectie te verminderen" en wie in het olympisch dorp verblijft zal "onnodig fysiek contact" moeten vermijden.

Niettemin zullen zo'n 150.000 gratis condooms aan de atleten worden uitgedeeld, zo kwam AFP te weten.

Atleten zullen in aanloop naar de Spelen mogen deelnemen aan trainingsstages in Japan. Zo plant het BOIC een trainingskamp in Mito, niet ver van Tokio. Maar alle verplaatsingen moeten rigoureus worden bijgehouden en het gebruik van het openbaar vervoer zal slechts na toestemming mogelijk zijn.

Toeristische zones, winkels, restaurants en bars zijn verboden zones want atleten mogen zich enkel op "officiële sites van de Spelen en een beperkt aantal andere plaatsen" begeven.

De gids is nog niet definitief. De organisatie plant voor de Spelen nog minstens twee updates. Vorige week werden ook al gelijkaardige playbooks voor de sportieve omkadering en voor de pers gepubliceerd. Ook daarin zijn de regels strikt in de strijd tegen het coronavirus.