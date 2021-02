David Goffin na exit: "Dit is wreed. Ik had altijd moeten winnen"

David Goffin heeft voor een van de verrassingen in de eerste ronde van de Australian Open gezorgd. Het Belgische 13e reekshoofd ging er in 5 sets uit tegen de lokale wildcardspeler Alexei Popyrin. "Ik stond op het punt om het af te maken, maar dat lukte me niet. Dit is wreed", baalde hij als een stekker.

Goffin was een gewaarschuwd man, maar na 3 uur en 43 minuten stond er 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6), 6-3 op het bord. Onderweg liet de 30-jarige Belg ook 4 matchballen liggen tegen de 21-jarige lokale held.



"Ik ben heel ontgoocheld, zeker gezien het wedstrijdverloop", treurde Goffin. "Ik wist dat het niet makkelijk zou worden. Het was een wedstrijd die ik moest winnen om mijn zelfvertrouwen op te vijzelen." "Het ging niet erg vlot, maar ik ben blijven vechten. Ik stond op het punt het af te maken, maar het lukte niet. Dit is tennis. Een partij kan snel keren. Op het einde had ik zelfs krampen. Het is wreed zo uit het toernooi te gaan." Goffin had in de 4e set alle kansen. Hij kreeg eerst bij 5-4 en 40-15 op zijn eigen opslag 2 matchballen. 2 nieuwe matchballen volgden in de tiebreak. Bovendien leidde hij in set 5 ook met 2-0. "Ik had altijd moeten winnen", besefte Goffin. "Er zijn zo van die matchen die je ontsnappen. Ik weet ook niet waarom. Op de 1e wedstrijdbal sla ik een dubbele fout, omdat ik te agressief wil zijn. In de tiebreak mis ik een return op de 2e bal." "Met het publiek op zijn hand voelde Popyrin dat hij nog kon terugkomen. Maar dat is geen excuus. Ik weet niet of het pech is of een gebrek aan concentratie van mij persoonlijk. Popyrin gaf in de slotfase niet meer af. Zulke zaken als vandaag kunnen gebeuren. Dat is het leven." (scrol omlaag voor meer)



"Niet te negatief zijn, op training dicht bij topniveau"

Goffin verlaat Australië zo met 2 nederlagen. Vorige week verloor hij in het voorbereidingstoernooi ook al zijn openingsduel tegen de nauwelijks 17-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz. "Ik mag nu niet te negatief zijn", ging Goffin verder. "Op training is het niveau er. Dat was enkele maanden geleden niet het geval. Ik voel dat ik op training dicht bij mijn topniveau zit. Als ik vandaag had kunnen winnen, was ik misschien gelanceerd geweest." Goffin heeft nu voldoende tijd om zich voor te bereiden op het ATP 250-toernooi in Montpellier, mogelijk zijn volgende opdracht in competitie, dat begint op 22 februari. Hij kan ook nog een weekje langer wachten en heroptreden in Rotterdam. "Ik ga mezelf tijdens de komende trainingsperiode nog proberen te verbeteren", besloot Goffin. "Ik ga nog overleggen met Germain (Gigounon, zijn coach, red.) over hoe de komende weken er zullen uitzien." "Er zit meer spanning dan gewoonlijk in mijn spel. Het ging allemaal wat minder vlot vandaag. Wanneer ik in het verweer word gedrukt, heb ik ook minder vertrouwen in mijn opslag." "Het is duidelijk dat ik dit jaar liever al meer gewonnen had, maar ik onthoud ook de zeges in Turkije. En verder waren mijn trainingen goed. En laat ons hopen dat ik dat beetje bij beetje ook in wedstrijden kan tonen. Ik ben er zeker van dat als ik voldoende wedstrijden kan spelen ik mijn beste vorm zal terugvinden."

Gigounon: "Ik zie een evolutie, maar de resultaten volgen niet"

Ook Germain Gigounon, de nieuwe coach van Goffin, was ontgoocheld na de snelle uitschakeling van de Luikenaar. "Het lag 100 procent zeker aan vertrouwen", zei hij. "Het gaat elke dag beter op training, maar niets kan een overwinning vervangen." "David begon nochtans met goede intenties: in de eerste set zag ik de Goffin die ik ook op training zie. Maar daarna begon hij te veel te forceren. Hij wil zo graag goed presteren en zijn goede gevoel op training omzetten in een wedstrijd. Hij voelt de druk en denkt dan te veel na en begint te twijfelen."

Volgens Gigounon zijn er ook redenen om positief te blijven. "We proberen andere dingen te doen dan in 2020. De nederlaag in het voorbereidingstoernooi heeft David ook geholpen: je zag in de eerste set dat hij er lessen had uit getrokken."

"Als Goffin een van zijn matchballen afmaakt, zeggen we misschien dat hij goed heeft gereageerd op een moeilijke 2e set. Helaas maakt één punt vandaag het verschil. Ik blijf vertrouwen hebben: ik wil meer de Goffin van in de eerste set zien. Ik zie een evolutie, alleen volgen de resultaten nog niet. Goffin moet zo snel mogelijk weer een match spelen om in een positieve spiraal terecht te komen."