Cadzand is laatste puzzelstukje voor Baloise Ladies Tour

"We bewaren alleen maar goede herinneringen aan onze eerdere passage als startplaats in Sluis", stelt organisator Geert Stevens. "We zijn bovendien ontzettend blij dat de rensters opnieuw een traject door Zeeland kunnen fietsen. Deze streek ademt fietsen."

Van Utrecht over Eeklo, via kust naar Zulte

De Baloise Ladies Tour wordt op 8 juli afgetrapt met een proloog in Nederland, in Utrecht. Daags nadien is het Meetjesland het decor van de 1e rit in lijn met start en finish in Eeklo.

Zaterdag 10 juli staat er een 2-luik op het programma. In de voormiddag is er een korte rit in lijn vanuit Cadzand naar Knokke-Heist. In de Belgische badplaats vindt 's namiddags nog een individuele tijdrit plaats.

Afgesloten wordt er op de Vlaamse feestdag met de etappe Zulte-Zulte. De Duitse Lisa Klein was in 2019 de laatste winnares van deze rittenkoers.

Jolien D'hoore (2015 en 2016) en de Nederlandse Marianne Vos (2017 en 2018) wonnen deze wedstrijd elk tweemaal. De Zweedse Emma Johansson schreef de allereerste editie op haar naam.



Rittenschema:

- don 8/7: proloog in Utrecht

- vri 9/7: Eeklo-Eeklo

- zat 10/7: Cadzand - Knokke-Heist (rit) en Knokke-Heist (individuele tijdrit)

- zon 11/7: Zulte-Zulte