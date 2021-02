Ballon van Roeselare loopt leeg na knappe eerste set tegen Warschau

Roeselare was er in het eerste toernooi van de groepsfase niet in geslaagd in eigen huis een match te winnen. Deze keer is het naar Modena getrokken voor het laatste drieluik, ook al wist het al op voorhand dat het zich niet meer kon kwalificeren.

Maar dat weerhield Roeselare er niet van om sterk van start te gaan tegen het Warschau van Red Dragon Grobelny. In het tweede deel van de eerste set nam de Belgische kampioen over van de Polen en won uiteindelijk ruim: 25-20.

Dat was zowat de laatste keer dat Roeselare van een voorsprong mocht genieten in de match. Wereldkampioenen Nowakowski en Kwolek vonden beter hun draai en ook Grobelny droeg meer dan zijn steentje bij.

Meer dan de schade beperken zat er vanaf dan niet meer in voor Roeselare: met 19-25, 20-25 en 18-25 stoomde Warschau door naar de winst, een zege die het hard nodig heeft in de strijd om de groepswinst met vooral Modena.