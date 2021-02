André-Pierre Gignac, de "Burger King" die Bayern misschien kan afstoppen

"Het mag niet negatief klinken, integendeel, maar hij is misschien wel een soort van straathond. In de goeie zin van het woord, dus. Gignac is een overlever, iemand die nooit opgeeft en blijft vechten op het veld."

"Hij is als het ware een vrijbuiter in zijn doen en laten en in zijn carrière. Hij zegt waar het op staat en hij volgt zijn eigen weg."

"Gignac is een atypische voetballer. Dan denk ik in de eerste plaats aan zijn karakter: hij is rechtuit. Je kunt hem niet in een hokje steken. Hij heeft een zigeunerachtergrond en dat typeert hoe hij is."

"Een cultfiguur? Dat is misschien iets te scherp gesteld, maar de Mexicaanse supporters zijn wel gek van hem", zegt voetbalreporter Sirik Geffray, volger van het Franse voetbal, over de Franse aanvaller.

Tegen Ulsan Hyundai scoorde hij vorige donderdag 2 keer in de 2-1-zege, zondag scoorde hij het enige doelpunt in de halve finale tegen Palmeiras.

Tigres heeft de voorbije dagen al een kwartfinale en halve finale moeten spelen in Qatar. De rode draad: twee keer was André-Pierre Gignac de Mexicaanse man van de match.

VIDEO: Gignac scoort vanaf de stip de enige goal in de HF tegen Palmeiras

"Gignac werd uitgefloten bij Marseille, maar kon het tij toch nog keren"

André-Pierre Gignac, geboren in Zuid-Frankrijk, zette in 2004 zijn eerste profstapjes bij Lorient, op zich al een ongewone Noord-Franse bestemming voor een zuiderling. Na een vruchtbare passage bij Toulouse maakte hij in 2010 de overstap naar Marseille.

"Zijn tweede jaar in de Franse havenstad was een echt rampseizoen door blessures. Gignac is sowieso al een bonkig type en was stevig verzwaard. Hij werd er uitgefloten en in Marseille is dat echt wel heftig. Dat beeld als speler nog kunnen keren bij die aanhang, daar slagen niet veel voetballers in. Hij wel."

"Zelfs een hamburgerketen lachte in zijn affiches met zijn overtollige kilo's, maar Gignac kon de knop omdraaien en is bij Marseille wel een cultfiguur geworden. Zeker onder coach Marcelo Bielsa is hij helemaal ontploft."