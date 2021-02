Anderlecht vist 5 jonge talenten uit beloftenvijver op bij A-kern

Paars-wit kon in de wintermercato zijn grote kern afslanken, waardoor er nu ruimte vrijkomt om jonge talenten te laten proeven van het profvoetbal.

"De kleinere A-kern laat ons toe om eigen opgeleide spelers meer kansen te geven. We geloven in die jongens en ze verdienen dit. Het is nu aan hen om te bewijzen dat ze deze volgende stap aankunnen" vertelt sportief directeur Peter Verbeke.



"Als we op deze manier de volgende Hannes Delcroix of Anouar Ait El Hadj kunnen lanceren, zal dat zowel sportief als financieel opnieuw goed zijn voor de club", vervolgt Verbeke.



Verbeke blikt ook nog eens terug op de afgelopen wintermercato. Volgens hem kan een uitleenbeurt voor zowel de speler als de club een juiste keuze zijn.



"De jongens die uitgeleend werden, hebben absoluut kwaliteiten. Kijk bijvoorbeeld naar Nany Dimata en Michel Vlap. Maar wanneer spelers met redelijk wat ervaring weinig of geen minuten maken, dan zijn ze in eerste plaats vaak zelf vragende partij om te vertrekken", legt Verbeke uit.

"Daarbovenop moeten we waken over onze loonmassa en moeten we er alles aan doen om de marktwaarde van deze spelers zo hoog mogelijk te houden. Dit past perfect in het strakke financieel beleid van onze club", besluit de sportief directeur van Anderlecht.