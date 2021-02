Wennemars over Elfstedentocht: "We hebben hoop nodig, sluit het niet bij voorbaat uit"

Eigenlijk is het een tragisch verhaal: Nederland zit al sinds 1997 te bidden voor een nieuwe editie van de Elfstedentocht, maar net in het jaar dat de organisatie door corona niet mogelijk is, lijken de sterren wél goed te staan.

Erben Wennemars is een van die Nederlanders die al jarenlang elke winter nauwgezet het weer in de gaten houdt. Als actieve sporter was hij wereldtop in de sprint, maar zijn hart klopt voor de Elfstedentocht, met een afstand van bijna 200 kilometer zowat de langste schaatstocht ter wereld.

Wennemars begint in De Wereld Vandaag met een kanttekening: "Het is momenteel dan wel kou in Friesland, maar het water is nog geen ijs. Dat wordt pas voor het eerst dit weekend voorspeld. Vooraleer alles dicht is, zijn we nog eens een week verder. Je hebt toch zo'n 15 à 20 centimeter ijs nodig voor een Elfstedentocht."