Welke jumpingruiters maken kans op de Spelen? De bondscoach geeft tekst en uitleg

Voor het eerst zullen er op de Spelen geen schrapresultaten zijn. Tot nu toe mochten er 4 rijders deelnemen aan de landencompetitie, waarvan na elke ronde het resultaat van de rijder met de meeste strafpunten mocht geschrapt worden. Dat is veranderd om nog meer landen aan de start te krijgen.



Jammer voor ons land, want we zijn heel sterk in de breedte met 10 rijders in de top 100. Drie mannen mogen er dus naar Tokio en 1 reserve. Maar wie?

Peter Weinberg: "ls de huidige situatie niet meer veranderd, dan worden dat op basis van de huidige ranking Pieter Devos (nummer 6 van de wereld), Niels Bruynseels (nummer 15) en Jos Verlooy (nummer 17)."

"De echte kwalificatie moet nog beginnen (als corona dat toelaat) tijdens het outdoorseizoen. Enkel wedstrijden op 5-sterrenniveau zullen in rekening gebracht worden. Dat worden dus de Wereldbekerfinale in Göteborg, ’s Hertogenbosch, Wellington, Doha, Rotterdam, Hickstead, Falsterbo, Rome, Aken en Knokke."

Wie zijn de outsiders buiten onze huidige top drie? "Dat zijn de broers Philippaerts, Grégory Wathelet en Jérôme Guery", antwoordt de bondscoach.

"Op dit moment ben ik een plan aan het uitwerken om te bepalen wie naar welke jumping trekt, met welk paard. De Global Champions Tour en Global Champions League zullen niet meetellen. Dat zijn belangrijke competities, maar niet iedereen mag er aan deelnemen."

"Over een maand of 3 zal mijn selectie bekend zijn", besluit Weinberg.