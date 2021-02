Volgt Pidcock op de weg Van Aert en Van der Poel? "Meer aanleg voor Waalse koersen"

Wat mogen we dit jaar verwachten van Tom Pidcock op de weg? "Na het openingsweekend zullen we kijken hoe hij ervoor staat op de kasseien. De Waalse klassiekers zijn meer zijn ding, maar daar ligt het niveau meteen heel hoog", zegt zijn coach Kurt Bogaerts.

"Strade Bianche moet Pidcock op termijn heel goed liggen"

Tom Pidcock heeft zijn strepen al verdiend in het veld. Op termijn wil het 21-jarige talent ook furore maken op de weg. Bij Ineos-Grenadiers maakt de Brit straks zijn vuurdoop in de klassiekers. "Het wordt dit jaar één grote verkenningstocht voor Tom", zegt zijn coach Kurt Bogaerts. "Tom zal eerst meedoen aan de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Na dat weekend zullen we kijken waar hij staat. Misschien dat er dan nog Vlaamse klassiekers aan zijn programma worden toegevoegd." "Aan de Strade Bianche komt Tom ook aan de start. Dat is een klassieker die hem op termijn zeker moet liggen, vooral door zijn aanleg voor offroad-koersen."

Tom heeft niet het profiel van een Vlaamse coureur. Maar bij de beloften heeft hij wel Parijs-Roubaix gewonnen Kurt Bogaerts, coach van Tom Pidcock

Ook de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Buik staan op de planning van de jonge Brit. "Tom heeft niet het profiel van een Vlaamse coureur. Maar bij de beloften heeft hij wel Parijs-Roubaix gewonnen. Bij de profs komt het in zulke koersen meer op de power aan en dat is minder Toms ding."

"Tom heeft meer aanleg voor het rondewerk en de Waalse klassiekers. Maar daar ligt het niveau veel hoger en is het moeilijk om van de zege te proeven. Daarom laten we hem dit voorjaar een beetje op alle terreinen koersen."

Programma Tom Pidcock in het voorjaar 27/02 Omloop Het Nieuwsblad 28/02 Kuurne-Brussel-Kuurne 06/03 Strade Bianche 14/04 Brabantse Pijl 21/04 Waalse Pijl 25/04 Luik-Bastenaken-Luik

Over de Spelen: "Ambitie hebben mag, ervaring opdoen is belangrijkste"

Bij Ineos-Grenadiers krijgt Pidcock (nog) geen druk op de schouders. "Hij wordt binnen de ploeg enorm ondersteund in het pad dat hij wil bewandelen." Op dat pad liggen ook de Olympische Spelen, waar Pidcock in het mountainbiken goed voor de dag wil komen. "Dat de Spelen een jaar later doorgaan dan voorzien, speelt in het voordeel van Tom. Hij is nog sterker geworden op de mountainbike en werd wereldkampioen bij de beloften. Tom liet toen snellere tijden noteren dan de profs, maar dat had ook te maken met het modderige parcours." "De Spelen worden een ander paar mouwen. De warmte, vochtigheid en reis zijn allemaal factoren die erbij komen kijken. Ineos en de Britse bond zullen hem daarbij goed ondersteunen." Mag Pidcock in Tokio de strijd proberen aan te gaan met Van der Poel? "Tom mag ambitie hebben, maar het mag hem niet verlammen. Tom is normaal wel bestand tegen de druk." "Het is vooral belangrijk dat hij voor de 1e keer kan deelnemen aan de Spelen en dat hij ervaring opdoet. Daarna kan hij terugkeren voor die gouden medaille."

Tom Pidcock werd vorig jaar beloftewereldkampioen in het mountainbiken.

"Tom is bijzonder intelligent en geeft heel goede feedback"

Bogaerts begeleidt Pidcock al jaren. Hij looft zijn poulain ook voor zijn intelligente kijk. "Tom amuseert zich op zijn fiets, maar hij wil ook een professionele omgeving om zich heen." "Hij wil het beste materiaal en is enorm bezig met power- en data-analyse. Voor zijn tijdritfiets liet Tom speciale bars maken en hij ging ook uitgebreid testen in de windtunnel." "Tom begrijpt het hele plaatje, hoe alles werkt. En hij geeft ook feedback. Die houding in combinatie met mijn achtergrond als ingenieur zorgt voor een heel goede match", zegt Bogaerts. "In zijn feedback over het materiaal komt Tom heel goed to the point. Ik breng dan als tussenpersoon Toms gevoel over aan de topingenieurs. Door zijn intelligentie en manier van feedback geven is het gemakkelijker om aan een oplossing te werken."

