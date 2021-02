Vincent Kompany dolt in perszaal: "Niet te koud? Wat is jullie mening? Een grap?"

“Mag ik een vraag stellen?”, opende Vincent Kompany zijn ontspannen gesprekje met de journalisten in de perszaal toen John Van den Brom wat vertraging had opgelopen. “Was het niet te koud? Kunnen jullie typen? Vermindert dat jullie prestaties?”

Kompany draaide de rollen om en vroeg aan de journalisten wat hun mening van de match was.

“Je moet meer specifiek zijn als ik de vragen stel”, lachte hij richting een reporter die een antwoord had gegeven. “Wat was goed en wat was minder goed? Ik geraak er anders ook niet mee weg.”

“Ik meen het, hé”, drong Kompany al plagend aan toen de analyse uit de zaal uitbleef. “Ik ben tijd aan het vullen, mannen.”

Voor een mop paste Kompany (“Ik ben geen goeie grappenmaker. Op café misschien af en toe, meestal als we iets winnen.”), waarna hij nog complimenten gaf over het Genkse veld.

“De staat van het veld is ongelofelijk. Als je dit kunt brengen op alle Belgische velden met het talent dat hier rondloopt… Dat is economisch belangrijk. Je kunt de kwaliteiten van de spelers naar voren brengen.”

Waarna John van den Brom dan toch zijn plaats innam en Kompany niet wilde onderbreken. “Ga door. Er was dan toch iets goed vandaag, hé”, pikte hij in op de grasmat als gespreksonderwerp, ontgoocheld als hij was over het Genkse spel.