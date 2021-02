Van de Serviër Milos Teodosic is al langer geweten dat hij gezegend is met een flinke dosis balgevoel en vista en dat heeft hij afgelopen weekend nog eens gedemonstreerd. De spelverdeler van Virtus Bologna legde zijn tegenstander op onnavolgbare wijze in de luren voor twee makkelijke punten. Bekijk hier het kunstje van Teodosic.