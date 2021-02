Vandenbempt: "Voor RSCA wordt Europees voetbal financieel cruciaal"

Een grote verrassing was het niet, maar uit de cijfers die de Belgische voetbalbond bekendmaakte vorige week bleek opnieuw dat vele Belgische profclubs boven hun stand leven. In onze podcast De Tribune gaf Dries Bervoet (De Tijd) meer uitleg over de situaties van Anderlecht, Antwerp, Standard, Union en OH Leuven.

Anderlecht is in België financieel de slechtste leerling van de klas, met een verlies van 34,9 miljoen euro in het seizoen 2019-2020, gevolgd door Antwerp (14,9 miljoen euro) en OHL (14,3 miljoen euro). "Er komt maar geen oplossing voor de situatie bij Anderlecht omdat de aandeelhouders geen akkoord vinden", verklaarde Bervoet. "Als ik een interview met Michael Verschueren lees afgelopen dagen, zit er nog altijd ruis op de lijn tussen de verschillende aandeelhouders." "Een snelle oplossing is niet voor meteen. Vergeet niet dat de situatie dramatisch was en de club met een grote put zit. Het enige wat Anderlecht nu heel snel uit die put kan trekken, is hun jong talent verkopen naar het voorbeeld van Jeremy Doku voor 20 tot 30 miljoen euro." Peter Vandenbempt ziet drie mogelijke scenario's voor een herstel. Sportief succes kan een eerste manier zijn. "Ik denk dat Europees voetbal halen, cruciaal is voor Anderlecht."



Voor Anderlecht zal het ofwel Europees geld worden ofwel talent verkopen deze zomer. Peter Vandenbempt

"Er is geen garantie dat Europees voetbal gehaald zal worden voor alle duidelijkheid en alle problemen zullen daarmee niet zijn opgelost, maar het zou wat mogelijkheden bieden."

"Zo kan de club voorkomen dat een sleutelspeler als Sambi Lokonga verkocht moet worden in de zomer. Dus het zal ofwel Europees geld worden ofwel talent verkopen."



"Om daar niet afhankelijk van te zijn is er een derde mogelijkheid en dat is dat de aandeelhouders elkaar vinden en een akkoord sluiten over een kapitaalsverhoging." "Daarin spelen veel elementen natuurlijk een rol en het ziet er niet naar uit dat er snel zo een akkoord zal zijn omdat de kleine aandeelhouders vinden dat ze al veel hebben gegeven en hun zeggenschap niet wil verliezen."

Dries Bervoet besloot op een positieve noot met een voorbeeld van een topclub, die uit het diepst mogelijke dal was geklommen: Borssia Dortmund. De Duitse club won in 1997 de Champions League en ging in 2003 failliet. "Maar kijk waar de club vandaag staat? Alleen moeten de aandeelhouders nadenken wat ze willen met de club."

Antwerp, OHL en Union nu investeren om topclub te worden?

Ondanks negatieve cijfers bij 15 van de 21 profclubs waarvan cijfers werden gepubliceerd, respecteerden alle clubs de regels rond Financial Fair Play volgens de voetbalbond. Dat is vreemd, maar heeft in veel gevallen te maken met extra investeringen van gulle gevers. "Die verliezen zijn niet nieuw, maar wat mij het meeste opviel, was hoeveel extra vers geld in clubs is gestoken om ze overeind te houden. In totaal kwam ik uit op 221 miljoen euro, bijna een kwart miljard", zegt Bervoet. "Bij Anderlecht 32 miljoen euro, bij Antwerp 62 miljoen, bij OH Leuven 36 miljoen, bij Union 26 miljoen. Paul Gheysens heeft dus 62 miljoen in zijn club moeten steken om er een topclub van te maken." "Het valt me op dat de buitenlandse investeerders ook enorm geldinjecties deden. Ik dacht net dat Financial Fair Play er was om niet te afhankelijk te zijn van een rijke "suikeroom", maar om clubs te laten werken op basis van financiële inkomsten en transfers."

Ik dacht net dat Financial Fair Play er was om niet te afhankelijk te zijn van een rijke "suikeroom", maar om clubs te laten werken op basis van financiële inkomsten en transfers. Dries Bervoet

"Antwerp en OH Leuven verantwoorden die investeringen als een soort tijdelijke lening, bij wijze van spreken, in een voorlopige fase om een topclub te worden en later zelfbedruipend te zijn", vulde Peter Vandenbempt aan. "Zowel Antwerp als OHL deden veel investeringen in de infrastructuur."

"Klopt", zei Bervoet. "Alleen stel ik me dan de vraag hoe lang clubs als Genk en Club Brugge (die wel positieve cijfers kunnen voorleggen) solidair willen zijn? Zij zeggen dat de clubs met grote investeerders eigenlijk de grote clubs zijn en zijzelf de kleintjes omdat sommige clubs over geld zonder limieten lijken te beschikken."

"Bij Antwerp valt er wel iets te zeggen voor de redenering dat er van een ruïne opnieuw een fabriek gemaakt wordt en die fabriek na verloop van tijd opnieuw zal draaien en geld zal genereren door transfers en commerciële opbrengsten." "Bij Union en OHL heb ik twijfels of ze op termijn dat geld zelf gaan kunnen genereren", zei Bervoet.

"De eenvoudige conclusie van iemand die minder thuis is in het financiële zoals ikzelf, is dat ons voetbal boven zijn stand leeft", zei Vandenbempt. "In een andere bedrijfstak zouden we ons over deze cijfers grote zorgen maken. En de gevolgen van de coronacrisis moeten nog komen omdat er in de volgende cijfers geen inkomsten van tickets, catering of merchandising zitten. Ik ben benieuwd naar de cijfers van volgend jaar."

"Zal werk vragen om Standard te delibereren bij Licentiecommissie"

Rond de situatie bij Standard blijft het vrij stil en toch ziet het er helemaal niet goed uit voor de Luikenaars. "De licentie van Anderlecht komt wel in orde, maar Standard is een ander paar mouwen", schreef Dries Bervoet enkele weken geleden." "Op dit moment krijg ik heel weinig informatie van de Licentiecommissie, maar ik hoor dat er nog altijd een probleem is bij Standard en dat er zelfs naar een soort overname wordt gekeken om de club te redden." "Mensen die het kunnen weten zeggen in elk geval dat het veel werk zal vragen om Standard te delibereren voor de Licentiecommissie. Maar meer details heb ik voorlopig niet."