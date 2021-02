Union doet er alles aan om bekerduel tegen Anderlecht thuis te kunnen spelen

Volgens het bondsreglement moet een ploeg over veldverwarming of een heteluchttent beschikken om thuis te mogen voetballen bij dit weer. Union heeft geen van beide systemen en dus komt de thuismatch voor het bekerduel van donderdag in het gedrang.

De recente weersvoorspellingen zien er niet al te best uit voor de club uit Sint-Gillis, want België blijft nog even een levensgrote diepvries. Er wordt nu met man en macht geprobeerd om het veld speelklaar te krijgen.

"Al sinds zaterdag proberen onze greenkeepers samen met vele vrijwilligers het veld voor te bereiden voor het bekerduel van donderdag", schrijft de club op Twitter.

Indien het veld niet tijdig speelklaar kan worden gemaakt, zal de wedstrijd in het stadion van Anderlecht doorgaan.