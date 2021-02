Twijfel over fenomenale looptijd van Pidcock: "Hij zit er zelf ook wat mee verveeld"

Tijdens een looptochtje liep Tom Pidcock gisteren 13'25" over 5 kilometer. Een indrukwekkende tijd, die doorgewinterde profatleten de wenkbrauwen doet fronsen. "De waarheid ligt ergens in het midden", zegt Kurt Bogaerts, de persoonlijke begeleider van Pidcock.

"Tom was trots, maar twijfelt zelf ook aan zijn tijd"

Tom Pidcock kennen we als een multitalent, dat zowel in het veldrijden, moutainbiken als op de weg hoge toppen kan scheren. In de 21-jarige Brit schuilt ook een groot looptalent. Gisteren ging Pidcock lopen in zijn achtertuin in Leeds. Volgens Strava liep de renner een persoonlijk record van 13'25" over 5 kilometer. Dat is maar enkele seconden trager dan de Belgische specialisten op die afstand: Isaac Kimeli (13'13") en Robin Hendrix (13'19"). En die liepen dat op een piste, Pidcock in een park. Het Europees record stratenlopen over 5 km staat trouwens op 13'18", daar zit Pidcock dus maar 7 seconden van verwijderd. Op sociale media zetten heel wat atleten vraagtekens achter Pidcocks toptijd. "Er mag twijfel zijn", zegt Kurt Bogaerts, de coach van Tom Pidcock. "Tom had de data van zijn looptocht op sociale media gezet, omdat hij er zo trots op was. Er kwam natuurlijk reactie op, omdat het echt wel een straffe tijd is." "Zelf zit Tom er wat mee verveeld. Ik heb gezegd dat hij het zich niet te veel moet aantrekken. Misschien was het GPS-signaal van zijn Garmin wispelturig." "We hebben sowieso begrip voor de gespecialiseerde atleten die twijfelen aan Toms tijd."

De Strava-gegevens van Pidcocks veelbesproken looptocht

Betere loop- dan fietsresultaten

Ook al klopt de tijd waarschijnlijk niet, Tom Pidcock heeft wel degelijk talent voor het lopen. "In Salzburg onderging Tom testen in het laboratorium van Red Bull. Zijn loopresultaten waren beter dan zijn fietsresultaten. Belangrijk detail is dat hij die test wel niet op zijn koersfiets afwerkte, maar op een Turbo-trainer", zegt Bogaerts. "Op stage met Ineos-Grenadiers heeft Pidcock ons onlangs ook van de sokken geblazen. De laatste dag was er een competitie binnen de staf om zo snel mogelijk een berg van 5 kilometer op te lopen. Dat was een steil ding met stijgingspercentages van 18 à 20 procent. Tom heeft toen 2 minuten onder het Strava-record gelopen." "Zijn loopspieren heeft hij dit seizoen ook wat onderhouden in de aanloop naar het WK in Oostende. Tom liep wekelijks 2 à 3 keer, omdat we wisten dat dat van pas zou komen in Oostende."

Op stage met Ineos liep Pidcock een steile berg op met percentages van 18 à 20 procent. Hij deed toen 2 minuten van het Strava-record af. Kurt Bogaerts, coach van Tom Pidcock

Bovendien is Pidcock ook minutieus bezig met zijn materiaal. "Hij wil het altijd zo professioneel mogelijk aanpakken. Toen hij wist dat je sneller kon lopen met de schoenen van Eliud Kipchoge, wou hij die Nike Vaporfly-schoenen meteen."

"Het is ook met die schoenen dat Tom gisteren in Leeds gelopen heeft. Maar met zulke schoenen mag je niet in competitie lopen. Zijn prestatie op Strava mag dus "geflagged" worden (aangeven op Strava dat een tijd onnauwkeurig is)", lacht Bogaerts.

"Tom heeft niet de ambitie om aan loopwedstrijden mee te doen. Maar misschien komt dat nog."