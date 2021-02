Technologie liet videoscheidsrechter in de steek tijdens Gent-Eupen

1) Geen duidelijk bewijs

"Indien dat het geval was geweest, zou Prevljak het doelpunt gescoord hebben vanuit een buitenspelpositie. Geen enkel beeld of camerastandpunt kan de VAR een duidelijk bewijs tonen dat Baby de bal met het hoofd raakte. Als er geen duidelijk bewijs is, wordt de genomen beslissing van de assistent-scheidsrechter op het terrein gevolgd", luidt het in de verklaring.

Bij AA Gent waren ze ziedend over de prestaties van scheidsrechter Laforge. Trainer Hein Vanhaezebrouck verwees in zijn kritiek naar de openingsgoal van Eupen, waarbij Baby de bal met hoofd leek te raken en doelpuntenmaker Prevljak dus buitenspel zou staan. Toch annuleerde de VAR het doelpunt niet.

2) Geen buitenspellijn voorhanden

In een videoboodschap geeft Frank De Bleeckere ook toelichting bij de afgekeurde 3-2 van Tarik Tissoudali. De lijnrechter gaf buitenspel aan. AA Gent rekende op de VAR om het doelpunt alsnog goed te keuren, maar dat gebeurde niet.

De videoref kon door een technisch probleem, ook na meerdere pogingen, geen buitenspellijn trekken. "De technologie voor de "Offside Line" was niet bruikbaar omdat de software onduidelijke en onvolledige lijnen toonde", klinkt het.

"Omdat er geen duidelijk bewijs was dat de assistent-scheidsrechter een "clear and obvious mistake" had gemaakt, bevestigde de VAR de genomen beslissing op het terrein, namelijk buitenspel." Of dat de juiste beslissing was, laat De Bleeckere in het midden.

Het Refereeing Department zal met de betrokken firma onderzoeken wat aan de oorzaak lag van het technisch probleem