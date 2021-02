Steve Cummings wordt ploegleider en coach bij INEOS Grenadiers

Steve Cummings begon zijn wielercarrière in 2005. Hij won onder meer twee etappes in de Ronde van Frankrijk, een rit in de Vuelta, de nationale titel op de weg en tegen de chrono en werd op de piste wereldkampioen ploegenachtervolging.

De 39-jarige Brit volgde na zijn profcarrière een opleiding sport business management. Toen teambaas Dave Brailsford hem vroeg om zich bij INEOS aan te sluiten, ging hij daar gretig op in.

"Het vraagt tijd om een goede ploegleider en coach te worden", zegt Cummings. "Ik werk hard in de luwte en ik heb heel wat theorie opgeslagen. Nu wil ik dat aftoetsen aan het praktische. Ik wil vooral blijven leren en een goede vertrouwensband opbouwen met de teamleden", besluit de kersverse ploegleider van INEOS.