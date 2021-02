Ryan Day klopt Mark Selby in Shoot Out-snookerfinale

In het Shoot Out wordt gespeeld naar 1 winnend frame met een tijdslimiet van 10 minuten. Tijdens de eerste 5 minuten moet de cue ball binnen de 15 seconden worden gespeeld. De laatste 5 minuten binnen de 10 seconden.



In de halve finales had Selby de verrassende ex-prof Craig Steadman met 43-15 uitgeschakeld. Day won in een Welsh duel met 31-18 van Mark Williams en kreeg in de finale opnieuw een 3-voudige wereldkampioen voorgeschoteld.

Selby maakte de beste start, maar Day kreeg een kans en puurde daar een sublieme 67-break uit. "Gewoon fantastisch", reageerde Day. "Naar 1 winnend frame spelen is niet evident. Je moet proberen kalm te blijven en dat is in deze formule moeilijk."



"Voor mij is deze overwinning enorm belangrijk. Met mijn 50e plaats op de wereldranking kon ik namelijk nog uit de tour vallen. Met deze bonus van 50.000 pond (57.000 euro) zit ik safe en zal de druk op mijn schouders voor de rest van het seizoen veel minder groot zijn."

Na het Riga Masters 2017 en het Gibraltar Open 2018 is het de 3e rankingtitel voor Day.

Op de wereldranglijst klimt hij naar de 32e plaats op. Luca Brecel, in de eerste ronde uitgeschakeld door Shaun Murphy (WS-7), zakt daardoor van 36 naar 37. De 16-jarige amateur Ben Mertens haalde de 2e ronde.