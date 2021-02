Peter Vandenbempt: "Het was geen goed weekend voor de VAR"

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Ga me niet wagen aan de definitieve start van Anderlecht"

En oke, Racing Genk was onherkenbaar slecht, met en zonder bal. Zorgwekkend. Een eerlijke coach John van den Brom was zich duidelijk zeer bewust van de ernst van de situatie aan de vooravond van een bekerduel met Sint-Truiden en een verplaatsing naar het beresterke KV Oostende, een rechtstreekse concurrent.

Dat kon je nog het best afleiden uit de olijke Vincent Kompany op de persconferentie, die grapjes maakte met de journalisten in afwachting van de komst van John van den Brom.

De lof voor Anderlecht is terecht, want de bijzonder mooie overwinning was geheel de verdienste van paars-wit. Hoe belangrijk die winst was? Misschien inderdaad in het kader van "the process": de winst en de manier waarop voor de club.

Maar goed, in de onvoorspelbare wereld van Anderlecht garandeert dat geen enkele zekere herhaling of winst, bijvoorbeeld volgende week bij staartploeg Cercle Brugge of donderdag de derby voor de beker op het veld van Union. Ik heb hier al een paar keer de definitieve start van Anderlecht aangekondigd. Daar ga ik mij nu niet meer aan wagen.

5 op 21, veel te veel slappe wedstrijden na de winterstop. Zoals gisteren, zoals in Kortrijk, zoals in Moeskroen, deels door het veld en deels ook in Mechelen. Dus alles staat op scherp deze week in Limburg, denk ik.

"Misschien moeten Antwerp-fans Lamkel Zé toch nog één allerlaatste kans geven"

Dat is een scenario van een betere B-film, maar het is de realiteit. Frank Vercauteren heeft een paar weken geleden, mede door de blessure van Mbokani, gegokt en gewonnen.

En het is natuurlijk wel wat. Als je nu een scenario zou schrijven voor een film over een voetballer in Antwerpen en je komt hiermee af, dan zouden we toch zeggen dat het een slecht scenario is, wegens voorspelbaar en ongeloofwaardig: een uitgespuwde speler maakt ineens - vanop een positie die overigens helemaal de zijne niet is - vijf doelpunten in een paar wedstrijden, goed voor 7 extra punten.

Het lijkt erop dat Lamkel Zé intussen weer wat vrienden heeft bij Antwerp. Zelfs Ritchie De Laet, dat was toch de strengste in de veroordeling. Een volbloed Antwerp-speler die over zijn hart strijkt. Spelers komen nu toch al een beetje schoorvoetend Lamkel Zé feliciteren met zijn doelpunt.

Blijkbaar is het de allereerste derbyzege van Antwerp op Beerschot in 30 jaar, mét een goal van Lamkel Zé. Misschien moeten ze hem toch nog één allerlaatste keer een kans geven, ik zou zeggen tot aan de volgende rel. En het grote voordeel van deze figuur is dat we daarmee vergeten zijn wat voor een verschrikkelijke draak de derby was.

"Geen goed weekend voor de VAR"

Hein Vanhaezebrouck heeft het failliet van de VAR aangekondigd. Tegen Eupen had hij maar twee mogelijke verklaringen voor het optreden van de VAR: of de ruiten van het busje waren aangedampt of dichtgesneeuwd óf hij moest naar de oogarts.



Als hij al in een busje zit, kijkt de VAR niet door het raam, maar naar een televisiescherm, dus ik veronderstel dat het dan het tweede zal zijn.

Vanhaezebrouck had natuurlijk overschot van gelijk. Het was zo'n wedstrijd waarin je probeert te begrijpen waarom er in dat busje beslist is wat er beslist is. Je ziet bijvoorbeeld toch al na één herhaling dat Baby in die eerste fase bij de goal van Eupen de bal raakt en dat het dus buitenspel is. Ik begrijp dat niet.



En bij de goal van Gent, de winning goal op het einde die ten onrechte wordt afgekeurd voor buitenspel. Daar heb ik al een beetje een idee van de uitleg die zal volgen, als er al één volgt.



Ik denk een technisch probleem, want anders krijg je na zo'n fase op televisie altijd de lijn getrokken die de VAR gebruikt om te zeggen of het buitenspel was of niet. Wel, die is er niet geweest. Dus misschien konden ze die niet trekken door een technisch probleem. En dan kon de VAR niet met zekerheid zeggen dat de assistent-scheidsrechter, die wel gevlagd had (veel te snel overigens), ongelijk had. Het is een absurde situatie.