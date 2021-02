Nokere Koerse brengt met affiche eerbetoon aan de zorgsector: "Heel dankbaar"

"We willen dat coronavirus klein krijgen en het koersvirus laten zegevieren. Het zijn de mensen uit de zorgsector die ons uit deze crisis gesleurd hebben, die de kop getrokken hebben, tegen de wind in. Met onze affiche willen we die mensen dan ook uitdrukkelijk bedanken en eren voor al hun inspanningen in het laatste jaar", zegt een dankbare Bothuyne.

Nokere Koerse wordt gereden op 17 maart, vandaag stuurde de organisatie al de affiche de wereld in. "De slogan "Het koersvirus wint altijd" laat niks aan onduidelijkheid over", stelt voorzitter Robrecht Bothuyne van het organisatiecomité.

Er zullen dit jaar geen vips aanwezig zijn en ook publiek is niet welkom op Nokereberg, waar traditioneel de finish ligt. "We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid", gaf gedelegeerd bestuurder Rony De Sloovere mee. "De gezondheid gaat voor. De strijd tegen het virus is nog niet gestreden. Maar de koersen gaan dus wel door."



"Normaal gezien ontvangen wij zowat 1.500 vips, het dubbele van het aantal inwoners van Nokere, maar dit jaar dus niet", vertelt De Sloovere.

Vorig jaar kregen de organistaren slechts enkele dagen voor hun wedstrijd te horen dat er geen koers mocht komen. "Wij werden vorig jaar inderdaad zwaar getroffen", aldus voorzitter Bothuyne. "Niet alleen bijzonder jammer, maar ook financieel een hele zware dobber"



De 75e verjaardag van Nokere Koerse werd vorig jaar door corona een jaartje uitgesteld, maar dit jaar mag de koers voorlopig doorgaan. De laatste winnaar van Nokere Koerse is Cees Bol, die in 2019 de handen in de lucht mocht steken. Timoty Dupont is de laatste Belg die de koers won in 2016.