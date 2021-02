Mercedes en Hamilton zijn er eindelijk uit: wereldkampioen tekent nieuw contract

Na maandenlange onderhandelingen kwam vandaag de doorbraak: Hamilton rijdt een 9e opeenvolgende seizoen bij de Duitse F1-renstal. De Brit verzekerde zich afgelopen seizoen van een 7e wereldtitel, een evenaring van het record van de Duitser Michael Schumacher.

"Ik ben heel gelukkig dat ik aan mijn 9e seizoen kan beginnen met mijn ploegmaats van Mercedes", verklaart Hamilton in het persbericht van Mercedes. "Ons team heeft samen ongelooflijke dingen gepresteerd en we staan te popelen om ons succes voor te zetten."

Sir Lewis Hamilton won zijn 1e WK-titel met McLaren in 2008, in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 volgden 6 WK-titels bij Mercedes. Onderweg verbeterde hij alle records: meeste F1-zeges (95), meeste podia (165) en meeste poleposities (98).

Eind 2020 liep Hamiltons contract af. Omdat het coronaseizoen maar in december afliep en omdat de rijder begin december zelf corona had, liepen de onderhandelingen vertraging op.

Hamilton lanceerde tegelijkertijd "een stichting gewijd aan diversiteit en inclusie in de sport". De autorijder voert open en bloot de strijd tegen racisme en neemt ook de verdediging van het klimaat ter harte.

Mercedes onthult op 2 maart zijn nieuwe bolide voor het komende Formule 1-seizoen. Dat begint op 28 maart in Bahrein en niet, zoals eerst gepland, een week eerder in Melbourne. Door de coronapandemie wordt de Australische GP later op het seizoen gehouden.

De traditionele testen voor de start van het nieuwe seizoen worden van 12 tot 14 maart georganiseerd op het circuit van Sakhir in Bahrein.