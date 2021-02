Het geheim van footballfenomeen Tom Brady? Elke dag om 20.30 uur zijn bed in

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Op je drieënveerstigste aan de top van een ultrafysieke sport staan, is niet iedereen gegeven. Toch verbaasde Tom Brady gisteren opnieuw vriend en vijand. Maar voor Jürgen Nijs is dat niet echt een verrassing. "Er zijn een paar posities in het American Football waar leeftijd minder van tel is en quarterback is daar een van", legt hij uit. "Maar er zijn er niet veel die het zo lang trekken omdat een quarterback ver moet kunnen gooien. Armsterkte is één van de dingen die wel snel kan afzwakken." Bij Brady is dat minder het geval. "Hij staat erom bekend een systeem ontwikkeld te hebben om zijn lichaam gezond te houden. Samen met zijn personal trainer heeft hij een systeem ontwikkeld (de TB12-methode) om zijn lichaam soepel te houden en gezond te blijven. Hij gaat bijvoorbeeld iedere avond om 20.30 uur slapen, hij eet geen suiker en hij vermijdt alle cafeïne." Uiteraard speelt zijn jarenlange ervaring op het veld in zijn voordeel. "In zijn 21e seizoen leest hij het spel als geen ander. Er zijn weinig verdedigingen die hij nog niet gezien heeft en hij vindt altijd wel een oplossing."

"Tom Brady vindt altijd wel een oplossing."

Op-en-top professioneel

Iedereen dacht vorig jaar dat Tom Brady, na 20 seizoenen bij de New England Patriots, het voor bekeken zou houden. Niets was minder waar. "Hij had de ploegen voor het uitkiezen en ging zelf op zoek naar het team waarmee hij het meeste kans had om de play-offs te bereiken", zegt Jürgen Nijs. Het werden dus de Tampa Bay Buccaneers. "Het is een hele jonge ploeg. Vorig seizoen hadden ze ook een sterke quarterback, maar hij leed te veel balverlies. Dat is iets wat Brady de laatste jaren niet doet." "Brady was altijd de eerste op de teamvergaderingen, met notitieboekje in de hand, en de laatste die de vergadering verliet. Dat straalde af op die jonge groep. "Is dit de manier waarop we met deze sport moeten omgaan?

Is dit de manier om onze droom te bereiken om een Super Bowl-ring te

bemachtigen?"" "Hij heeft zijn professionalisme op hen kunnen overzetten, hij heeft het voorbeeld gegeven en ze zijn hem beginnen te volgen. Ze zijn doorheen het seizoen gegroeid en dat heeft gisteren tot de climax geleid: winst in de Super Bowl."

Tom Brady met zijn vrouw Gisele Bündchen.

Voorbeeld van "The American Dream"

Amerika heeft een haat-liefdeverhouding met Tom Brady. Je bent voor of tegen hem. "Van de 24 Super Bowls die ik van commentaar voorzien heb, waren er 10 met Brady. Dat verveelt op den duur wel", lacht Nijs. "Uiteraard zijn ze in New England ontgoocheld dat hij is weggegaan, maar ze gunnen hem wel het succes. Maar het succes steekt soms tegen." Ook zijn huwelijk met supermodel Gisele Bündchen wekt zeker jaloezie op. "Mensen zijn jaloers op zijn perfecte leven. Hij is een familieman. Gisteren spendeerde hij na de match meer aandacht aan zijn vrouw en kinderen dan aan de Super Bowl-trofee." "Brady belichaamt "The American Dream" en is een voorbeeld voor velen. Uiteindelijk werd hij in 2000 pas als 199e gekozen in de draft, de selectie voor NFL-spelers. Van al de mensen die voor hem waren speelt er geen enkele meer en dat wil ook wat zeggen."

Tom Brady en zijn dochter.