Haalt een Belg de top 10 op het WK skiën? "Zullen ons niet belachelijk maken"

"De sfeer hier in Cortina d'Ampezzo is raar", vertelt Eric Stappers vanuit Italië. "Eigenlijk is het een soort eiland momenteel. De politie controleert iedereen aan de toegangswegen." Die strenge maatregelen moeten ervoor zorgen dat enkel het weer de komende 2 weken een spelbreker kan zijn op het WK. Armand Marchant, de Belgische trekker, begint er donderdag aan in de super-G. "Het is jammer dat Sam Maes er niet bij is door die gescheurde gewrichtsbanden. Maar Armand is uitmuntend bezig. Onlangs haalde hij nog de top 15 in een Wereldbeker." "Hij zit weer goed in zijn vel: lichamelijk is hij weer in orde en hij is ook gemotiveerd. Ik verwacht dat hij nog iets extra's kan brengen op dit WK, zeker als de pistes beenhard liggen." "Voor de rest hebben we bij de mannen ook nog Dries Van den Broecke, die vooral sterk is in de parallelslalom. Vergeet niet dat hij daar ooit nog een Oostenrijker (hij doelt op wereldtopper Hirscher) naar huis skiede. Tom Verbeke en Eliot Grandjean moeten in de middenmoot kunnen eindigen." "Bij de vrouwen heb je dan Axelle Mollin, die vooral sterk is in de slalom. Ze won een paar internationale wedstrijden op het FIS-niveau. Kim Vanreusel is dan weer goed bezig in de Europabeker terwijl Sara Roggeman nog een FIS-reuzenslalom won." "We hebben een sterk team, dat misschien ook goed voor de dag kan komen op het team event. Sowieso zullen we ons niet belachelijk maken. We moeten in de mooie middenmoot kunnen eindigen en de toppers hopelijk eventueel in de top 10."

Dries Van den Broecke.

"Met Lowlanders op termijn wedijveren met Alpijnse landen"

Eric Stappers is sinds kort coach van de Lowlanders, een conglomeraat van 6 kleinere skilanden (België, Nederland, Luxemburg, IJsland, Denemarken en Ierland). "We dachten: waarom kunnen we samen niet 1 grote ploeg vormen, zoals de Alpijnse landen?" "Dit jaar zijn we gestart met een groep U18 en U 21. Het is een vrij sterke lichting. Het doel is om over 3 à 4 jaar mee te draaien op het niveau van de Europabekers en Wereldbekers. Daarna willen we ook met U14 en U16 beginnen, zodat het project nog meer kan groeien en we kunnen wedijveren met de Alpijnse landen." Was er dan nood aan zo'n samenwerking? "Het lijkt nu dat België sterk bezig is, met Maes en Marchant als toppers. Maar daarachter is het moeilijk. Ouders willen steeds minder investeren en zo stroomt er steeds minder jeugd door. Dat is niet alleen in België zo, maar ook in die andere 5 landen." Stappers en co willen door de krachten te bundelen dezelfde professionele aanpak als toplanden als Oostenrijk en Zwitserland aan te kunnen bieden. "Financieel zijn er wel nog wat kinderziektes, omdat we willen dat elk land gelijkmatig bijdraagt. Een paar extra sponsors zouden ook welkom zijn."

Marchant: "Een goed resultaat is mogelijk op de slalom"

Armand Marchant staat te popelen voor zijn tweede WK in zijn carrière. Na zijn eerste deelname in Beaver Creek (VS) in 2015 liep hij zijn zware blessure op. "Ik wil doorgaan op de ingeslagen weg", zegt hij vastberaden. "Ik ben in januari in een week tijd twee keer in de punten geëindigd." "Het doel is om zo voort te doen en ook op het WK een mooi resultaat te boeken. Op het WK gaat het om wedstrijden in één dag, in dezelfde stijl als op de Olympische Spelen. Het wordt dus een zeer goede test met het oog op Peking." "De Super-G beschouw ik als een voorbereiding op de combiné. In de combiné kunnen verrassingen voorkomen. Het is daarom interessant me daar op te richten. Maar de hoofdfocus ligt op de slalom, op de slotdag van het WK. Bij de eerste twee proeven kan ik al wennen aan de sneeuw en ze zijn handig bij de materiaalkeuzes voor de slalom." "Er kan in een slalomrace van alles gebeuren. Ik denk dat een goed resultaat mogelijk is. Mijn vormcurve is stijgende. De piste is volgens mij ook steil en ijzig, twee zaken die me liggen. Er kan veel, maar het niveau van veel skiërs ligt ook dichtbij elkaar. Door de lockdown is iedereen fysiek heel goed voorbereid. Het wordt zeker een mooie wedstrijd."

