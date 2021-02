Guillaume Van Keirsbulck zoekt team: "Koersen à la Nokere en Samyn kan ik winnen"

"Nooit gedacht dat ik in deze situatie zou terechtkomen"

Kon Van Keirsbulck dan niet met Van Avermaet mee naar AG2R? "Greg mocht maar één iemand meenemen en dat is zijn goede vriend Michael Schär geworden."

"Ik heb met meerdere ploegen gesproken, maar ik hoorde telkens hetzelfde verhaal: door de coronacrisis is er minder budget binnengebracht door de sponsoren."

"Mijn conditie was de voorbije jaren goed. Maar in deze tijden moet je resultaten kunnen voorleggen en die heb ik niet door mijn knechtenrol."

"De afgelopen 2 jaar heb ik me bij CCC volledig opgeofferd voor kopmannen Van Avermaet en Trentin. Maar daar ben ik nu niks meer mee."

"Ik heb zelf nooit gedacht dat ik in deze situatie zou terechtkomen", zegt Van Keirsbulck.

De toekomst van Guillaume Van Keirsbulck in het wielrennen oogt momenteel onzeker. Nadat CCC ermee was opgehouden, heeft de 29-jarige hardrijder nog altijd geen onderdak gevonden.

"Ik wil het jaar ook overbruggen bij een kleiner team"

"Daarom wil ik het jaar eventueel ook overbruggen bij een kleiner team. Dan krijg ik de kans om me in de kijker te rijden en het zou ook goede publiciteit opleveren voor dat team."

"Ik geloof er nog altijd in en blijf zoeken naar een team. Als je er 1 jaar tussenuit bent, is het moeilijk om wielrenner te blijven."

Van Keirsbulck laat zijn hoofd niet hangen. "Ik beschik nog altijd over een grote motor. In koersen zoals Le Samyn (die hij in 2017 won) en Nokere Koerse sta ik nog altijd mijn mannetje. Ik kan die koersen ook nog winnen."

Trainen doet Van Keirsbulck momenteel op zijn mountainbike. "Mijn koersfiets heb ik half december moeten afgeven."

"Op een mountainbike train ik even goed. Ik plaats strandbanden in mijn mountainbike (banden zonder profiel), zodat ik even snel kan rijden als met een koersfiets."



Op stage naar het buitenland ging Van Keirsbulck de afgelopen maanden niet. "Mentaal zou het lastig zijn als je andere teams tegenkomt, terwijl je daar zelf rondfietst zonder ploeg."



"Aan een leven zonder koers wil ik nog niet denken. Ik wil me op het wielrennen blijven concentreren. Het was altijd mijn doel om te koersen tot mijn 35e of 36e. Hopelijk valt er nog een mirakel uit de lucht."